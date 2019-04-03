Александр Незлобин в интервью Юрию Дудю раскрыл причины ухода из Comedy Club





Александр Незлобин начал работать на канале СТС в прошлом году. В беседе с Юрием Дудем он признался, что ушел из Comedy Club на ТНТ, поскольку понял, что не может полностью реализовать свой творческий потенциал в рамках проекта.По словам юмориста, он перестал развиваться, у него не было свободы для творческой деятельности, не оставалось времени для других начинаний, однако это все компенсировалось деньгами.Александр Незлобин отметил, что благодарен другим резидентам по Comedy Club и ни к кому не имеет претензий. Придя работать на ТНТ, перед ним открылись многие возможности. Однако, в конце концов, юморист устал придумывать «быстрый и компактный» юмор, он хотел размышлять над тем, что делает. По словам артиста, в жизни он совсем не такой, как его сценический персонаж. В общении со зрителями для него важно «излить душу».