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Александр Незлобин в интервью Юрию Дудю раскрыл причины ухода из Comedy Club

Бывший резидент Comedy Club Александр Незлобин недавно дал интервью известному видеоблогеру Юрию Дудю. В беседе с журналистом комик рассказал, почему ушел из популярного юмористического шоу.

Александр Незлобин в интервью Юрию Дудю раскрыл причины ухода из Comedy Club

Александр Незлобин начал работать на канале СТС в прошлом году. В беседе с Юрием Дудем он признался, что ушел из Comedy Club на ТНТ, поскольку понял, что не может полностью реализовать свой творческий потенциал в рамках проекта.

По словам юмориста, он перестал развиваться, у него не было свободы для творческой деятельности, не оставалось времени для других начинаний, однако это все компенсировалось деньгами.

Александр Незлобин в интервью Юрию Дудю раскрыл причины ухода из Comedy Club

Александр Незлобин отметил, что благодарен другим резидентам по Comedy Club и ни к кому не имеет претензий. Придя работать на ТНТ, перед ним открылись многие возможности. Однако, в конце концов, юморист устал придумывать «быстрый и компактный» юмор, он хотел размышлять над тем, что делает. По словам артиста, в жизни он совсем не такой, как его сценический персонаж. В общении со зрителями для него важно «излить душу».



 
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ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 07:46

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