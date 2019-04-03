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Екатерина Андреева рассказала в Instagram о впечатлениях от золота инков

Популярная ведущая Екатерина Андреева поделилась с поклонниками в социальной сети Instagram впечатлениями, которые у нее остались от посещения экспозиции, на которой представлены золотые артефакты, принадлежащие легендарной империи инков. Знаменитость призналась, что была настолько очарована экспонатами, что едва не забрала их себе.

Екатерина Андреева рассказала в Instagram о впечатлениях от золота инков

Выставка «Золото империи инков: Бог. Власть. Вечность. 2000 лет великой цивилизации» проходит в Российском Этнографическом музее в Санкт-Петербурге с 27 марта по 31 июля 2019 года. На ней представлено 86 экспонатов: золотые, серебряные, медные украшения и утварь, фигурные сосуды и ритуальные ножи туми из Музея «Золото Перу», расположенного в столице южноамериканской страны.

Екатерина Андреева опубликовала фотографию с исторической выставки в своем аккаунте в соцсети. На снимке звезда телеэфира позирует на фоне стеклянной витрины, в которой находится один из золотых экспонатов. Знаменитость выбрала ракурс таким образом, чтобы выглядело, будто изделие из драгоценного металла обрамляет ее голову. В комментарии к фото она отметила, что это была единственная возможность примерить древнее украшение.

Ведущая добавила, что без фанатизма относится к драгоценностям, но на этот раз золото «пленило» ее настолько, что у нее возникло желание забрать все артефакты себе. По словам Екатерины Андреевой, она «не чахла бы над этим златом, как Царь Кощей», а надела бы все лучшее и пошла «блестеть».



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 07:24

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