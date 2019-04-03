Екатерина Андреева рассказала в Instagram о впечатлениях от золота инков
Популярная ведущая Екатерина Андреева поделилась с поклонниками в социальной сети Instagram впечатлениями, которые у нее остались от посещения экспозиции, на которой представлены золотые артефакты, принадлежащие легендарной империи инков. Знаменитость призналась, что была настолько очарована экспонатами, что едва не забрала их себе.
Выставка «Золото империи инков: Бог. Власть. Вечность. 2000 лет великой цивилизации» проходит в Российском Этнографическом музее в Санкт-Петербурге с 27 марта по 31 июля 2019 года. На ней представлено 86 экспонатов: золотые, серебряные, медные украшения и утварь, фигурные сосуды и ритуальные ножи туми из Музея «Золото Перу», расположенного в столице южноамериканской страны.
Екатерина Андреева опубликовала фотографию с исторической выставки в своем аккаунте в соцсети. На снимке звезда телеэфира позирует на фоне стеклянной витрины, в которой находится один из золотых экспонатов. Знаменитость выбрала ракурс таким образом, чтобы выглядело, будто изделие из драгоценного металла обрамляет ее голову. В комментарии к фото она отметила, что это была единственная возможность примерить древнее украшение.
Ведущая добавила, что без фанатизма относится к драгоценностям, но на этот раз золото «пленило» ее настолько, что у нее возникло желание забрать все артефакты себе. По словам Екатерины Андреевой, она «не чахла бы над этим златом, как Царь Кощей», а надела бы все лучшее и пошла «блестеть».
Выставка «Золото империи инков: Бог. Власть. Вечность. 2000 лет великой цивилизации» проходит в Российском Этнографическом музее в Санкт-Петербурге с 27 марта по 31 июля 2019 года. На ней представлено 86 экспонатов: золотые, серебряные, медные украшения и утварь, фигурные сосуды и ритуальные ножи туми из Музея «Золото Перу», расположенного в столице южноамериканской страны.
Екатерина Андреева опубликовала фотографию с исторической выставки в своем аккаунте в соцсети. На снимке звезда телеэфира позирует на фоне стеклянной витрины, в которой находится один из золотых экспонатов. Знаменитость выбрала ракурс таким образом, чтобы выглядело, будто изделие из драгоценного металла обрамляет ее голову. В комментарии к фото она отметила, что это была единственная возможность примерить древнее украшение.
Ведущая добавила, что без фанатизма относится к драгоценностям, но на этот раз золото «пленило» ее настолько, что у нее возникло желание забрать все артефакты себе. По словам Екатерины Андреевой, она «не чахла бы над этим златом, как Царь Кощей», а надела бы все лучшее и пошла «блестеть».
ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 07:24