Екатерина Андреева рассказала в Instagram о впечатлениях от золота инков

Выставка «Золото империи инков: Бог. Власть. Вечность. 2000 лет великой цивилизации» проходит в Российском Этнографическом музее в Санкт-Петербурге с 27 марта по 31 июля 2019 года. На ней представлено 86 экспонатов: золотые, серебряные, медные украшения и утварь, фигурные сосуды и ритуальные ножи туми из Музея «Золото Перу», расположенного в столице южноамериканской страны.Екатерина Андреева опубликовала фотографию с исторической выставки в своем аккаунте в соцсети. На снимке звезда телеэфира позирует на фоне стеклянной витрины, в которой находится один из золотых экспонатов. Знаменитость выбрала ракурс таким образом, чтобы выглядело, будто изделие из драгоценного металла обрамляет ее голову. В комментарии к фото она отметила, что это была единственная возможность примерить древнее украшение.Ведущая добавила, что без фанатизма относится к драгоценностям, но на этот раз золото «пленило» ее настолько, что у нее возникло желание забрать все артефакты себе. По словам Екатерины Андреевой, она «не чахла бы над этим златом, как Царь Кощей», а надела бы все лучшее и пошла «блестеть».