Александр Фролов выиграл у стороны Юлии Началовой суд по делу о 20 миллионах рублей





Незадолго до кончины Юлии Началовой общественность узнала о судебной тяжбе, которую ведет со знаменитостью ее экс-избранник Александр Фролов. Хоккеист якобы, претендовал на часть квартиры в элитном жилом комплексе, выкупленной у Юлии Началовой за 20 миллионов рублей. Существует также документ, удостоверяющий факт получения денежных средств, подписанный певицей. Вначале судебные разбирательства велись в Москве, но затем рассмотрение иска было перенесено в Нижний Новгород. Делом занимался судья, с которым знаком последний возлюбленный Юлии Началовой. Впоследствии ему вынесли частное определение за значительные нарушения законодательства.Теперь специалистам предстоит провести экспертизу расписки, составленной исполнительницей. По словам Александра Фролова, в этой судебной тяжбе он не выступал против Юлии Началовой, не выдвигал ей никаких претензий, напротив, иск был предъявлен как раз ему.Спортсмен заверил, что не хочет оставлять наследницу бывшей гражданской жены Веру Алдонину без жилья, но он намерен обосновать факт отсутствия у него долга.