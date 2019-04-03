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Александр Фролов выиграл у стороны Юлии Началовой суд по делу о 20 миллионах рублей

Александр Фролов, бывший гражданский супруг Юлии Началовой, выиграл у ее стороны суд в Нижнем Новгороде по делу о внушительной сумме денег, полученной от него певицей за часть ее квартиры. Однако точка в этом вопросе будет поставлена после проведения экспертизы расписки, составленной артисткой.
Александр Фролов выиграл у стороны Юлии Началовой суд по делу о 20 миллионах рублей

Незадолго до кончины Юлии Началовой общественность узнала о судебной тяжбе, которую ведет со знаменитостью ее экс-избранник Александр Фролов. Хоккеист якобы, претендовал на часть квартиры в элитном жилом комплексе, выкупленной у Юлии Началовой за 20 миллионов рублей. Существует также документ, удостоверяющий факт получения денежных средств, подписанный певицей. Вначале судебные разбирательства велись в Москве, но затем рассмотрение иска было перенесено в Нижний Новгород. Делом занимался судья, с которым знаком последний возлюбленный Юлии Началовой. Впоследствии ему вынесли частное определение за значительные нарушения законодательства.

Теперь специалистам предстоит провести экспертизу расписки, составленной исполнительницей. По словам Александра Фролова, в этой судебной тяжбе он не выступал против Юлии Началовой, не выдвигал ей никаких претензий, напротив, иск был предъявлен как раз ему.

Александр Фролов выиграл у стороны Юлии Началовой суд по делу о 20 миллионах рублей

Спортсмен заверил, что не хочет оставлять наследницу бывшей гражданской жены Веру Алдонину без жилья, но он намерен обосновать факт отсутствия у него долга.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 07:16

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