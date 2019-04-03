Поклонники раскритиковали первоапрельскую шутку Натальи Рудовой

Наталья Рудова разместила 1 апреля ролик, в котором исполняет лирическую композицию. Под видео актриса оставила пост, написав о том, что теперь она тоже певица, которая «врывается на сцену», так как только ее там «не хватало». Артистка «похвасталась», что слова к песне написала сама, а музыку сочинила в соавторстве с Романом Архиповым. Она же занималась и монтажными работами. Знаменитость добавила, что записала клип за ночь в самой профессиональной студии Лос-Анджелеса, у себя дома. Она подчеркнула, что видеоработа снята на очень дорогой iPhone.Многим поклонникам понравилась композиция Натальи Рудовой. Они посчитали ее душевной и искренней, а исполнительницу похвалили за красивый голос и талант. Однако некоторые почитатели принялись критиковать артистку за отсутствие слуха, а также называли ее «безголосой».На следующий день Наталья Рудова опубликовала в Instagram фотографию, в комментарии к которой объяснила непонятливым фолловерам, что вчерашнее видео было всего лишь первоапрельским розыгрышем. Актриса поблагодарила подписчиков, которые позитивно восприняли эту работу, а хейтерам посоветовала быть добрее.