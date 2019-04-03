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Поклонники раскритиковали первоапрельскую шутку Натальи Рудовой

Известная актриса Наталья Рудова решила пошутить в День смеха и опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram видеоклип на свою песню. В комментарии к ролику она рассказала о намерениях стать певицей. Несмотря на то, что в своем посте артистка намекала на то, что это всего лишь шутка, некоторые поклонники раскритиковали пост знаменитости.

Поклонники раскритиковали первоапрельскую шутку Натальи Рудовой

Наталья Рудова разместила 1 апреля ролик, в котором исполняет лирическую композицию. Под видео актриса оставила пост, написав о том, что теперь она тоже певица, которая «врывается на сцену», так как только ее там «не хватало». Артистка «похвасталась», что слова к песне написала сама, а музыку сочинила в соавторстве с Романом Архиповым. Она же занималась и монтажными работами. Знаменитость добавила, что записала клип за ночь в самой профессиональной студии Лос-Анджелеса, у себя дома. Она подчеркнула, что видеоработа снята на очень дорогой iPhone.

Многим поклонникам понравилась композиция Натальи Рудовой. Они посчитали ее душевной и искренней, а исполнительницу похвалили за красивый голос и талант. Однако некоторые почитатели принялись критиковать артистку за отсутствие слуха, а также называли ее «безголосой».

На следующий день Наталья Рудова опубликовала в Instagram фотографию, в комментарии к которой объяснила непонятливым фолловерам, что вчерашнее видео было всего лишь первоапрельским розыгрышем. Актриса поблагодарила подписчиков, которые позитивно восприняли эту работу, а хейтерам посоветовала быть добрее.



 
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ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 07:09

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