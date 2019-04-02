За кадром "Дом–2": Стало известно, как на самом деле живут участники шоу





Подъем на шоу происходит в 10:30 утра, после чего все участники реалити отправляются на завтрак. Стоит отметить, что организаторы проекта выполняют все пожелания проектантов, они получают как спортивное питание, так и экзотические фрукты по собственному желанию.Во время завтрака по требованию организаторов, все обсуждают насущные проблемы или же решают возникшие конфликты. После приема пищи ближе к обеду участники проекта идут на суд, где одного из участников могут наказать на 24 часа, лишив всех привилегий, удобств и даже мобильного телефона.После обеда у всех участников есть несколько часов свободного времени, однако камеры установлены абсолютно везде, включая ванные и туалеты. Это никого не смущает, ведь ненужные кадры в эфир не попадут. Проблем у проектантов немного - убирать или стирать им не нужно, лишь поднимать рейтинги. Все за жильцов Периметра делают сотрудники клининговых компаний.Сценария на проекте нет, иначе смотреть его было бы неинтересно. Редакторы и психологи лишь направляют участников, чтобы спровоцировать их на нужные действия. В этом помогают домовцам и телеведущие, то и дело поднимающие интересные темы об отношениях между проектантами.