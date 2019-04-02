Бывшая жена Курбана Омарова Алла после развода работает менеджером в ресторане в Москве





Несмотря на то, что интервью первая жена Курбана Омарова не давала, некоторые СМИ отметили, что женщина якобы работает менеджером в одном из ресторанов Москвы. Замуж она пока не вышла, как утверждают источники.Курбан Омаров после развода продолжает принимать активное участие в воспитании и жизни сына Омара. Отец часто проводит время с наследником, мальчик хорошо общается с дочерьми нынешней избранницы отца Ксении Бородиной.