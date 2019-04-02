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Ольгу Бузову раскритиковали за пошлую позу на новом снимке

Ольга Бузова в очередной раз подверглась волне критики со стороны поклонников. Недавно звезда разместила в Сети кадр, где, по мнению поклонников, некрасиво расставила ноги.
Ольгу Бузову раскритиковали за пошлую позу на новом снимке

На кадре Ольга Бузова сидит в боди телесного цвета, широко расставив ноги и одну выставив при этом вперед. В описании поющая телеведущая просто отметила, что наступил понедельник и предложила фанатом перечислить слова на букву "п".

Вместо одобрения, однако, Ольга Бузова вызвала у поклонников только гнев. Многие оказались недовольны тем, что она приняла такую неоднозначную позу. Некоторые написали, что так Бузова в очередной раз подтвердила, что ей очень не хватает мужского внимания и ласки.



 
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ШоуБиз
Добавил: Ангелина Остроумова Вчера, 23:28

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