Ольгу Бузову раскритиковали за пошлую позу на новом снимке
Ольга Бузова в очередной раз подверглась волне критики со стороны поклонников. Недавно звезда разместила в Сети кадр, где, по мнению поклонников, некрасиво расставила ноги.
На кадре Ольга Бузова сидит в боди телесного цвета, широко расставив ноги и одну выставив при этом вперед. В описании поющая телеведущая просто отметила, что наступил понедельник и предложила фанатом перечислить слова на букву "п".
Вместо одобрения, однако, Ольга Бузова вызвала у поклонников только гнев. Многие оказались недовольны тем, что она приняла такую неоднозначную позу. Некоторые написали, что так Бузова в очередной раз подтвердила, что ей очень не хватает мужского внимания и ласки.
На кадре Ольга Бузова сидит в боди телесного цвета, широко расставив ноги и одну выставив при этом вперед. В описании поющая телеведущая просто отметила, что наступил понедельник и предложила фанатом перечислить слова на букву "п".
Вместо одобрения, однако, Ольга Бузова вызвала у поклонников только гнев. Многие оказались недовольны тем, что она приняла такую неоднозначную позу. Некоторые написали, что так Бузова в очередной раз подтвердила, что ей очень не хватает мужского внимания и ласки.
ШоуБиз
Добавил: Ангелина Остроумова Вчера, 23:28