Ольгу Бузову раскритиковали за пошлую позу на новом снимке

На кадре Ольга Бузова сидит в боди телесного цвета, широко расставив ноги и одну выставив при этом вперед. В описании поющая телеведущая просто отметила, что наступил понедельник и предложила фанатом перечислить слова на букву "п".Вместо одобрения, однако, Ольга Бузова вызвала у поклонников только гнев. Многие оказались недовольны тем, что она приняла такую неоднозначную позу. Некоторые написали, что так Бузова в очередной раз подтвердила, что ей очень не хватает мужского внимания и ласки.