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Алена Водонаева устроила жаркие танцы на открытии нового бара Анны Седоковой

На днях в Москве прошло открытие нового бара Анны Седоковой, где среди гостей оказалась и Алена Водонаева. Звезда "Дома-2" устроила жаркие танцы, в наряде, поверх которого надела бюстгальтер.
Алена Водонаева устроила жаркие танцы на открытии нового бара Анны Седоковой

Так, на открытие бара Анны Седоковой Алена Водонаева пришла в черном платье в пол, однако потом она сменила наряд, а позже еще и устроила жаркие танцы на подоконнике. Так, звезда реалити-шоу "Дом-2" вышла в обтягивающих брюках и футболке, поверх нее одев черный бюстгальтер.

Поклонники остались довольны умением Алены Водонаевой танцевать, а также тем, насколько сексуальной звезда "Дома-2" может быть в любой одежде. Видео с выступлением звезды уже разместили в соцсетях.



 
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ШоуБиз
Добавил: Ангелина Остроумова Вчера, 23:27

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