Ксения Собчак и Юлия Барановская вдохновились платьями кислотных цветов на показе Беллы Потемкиной

Ксения Собчак посетила показ Беллы Потемкиной впервые. Сидела она в первом ряду, вместе с телеведущей Юлией Барановской, репером ST и его женой Ассоль и другими. Для мероприятия она выбрала необычный наряд черного цвета.Юлия Барановская предстала на показе в черном брючном костюме, дополненном ярко-салатовыми линиями. Сама Белла Потемкина призналась, что вдохновилась на новые творения в Нью-Йорке. Своей коллекцией дизайнер хотела показать, что наряды кислотных цветов могут носить и женщины в возрасте, а не только молодые девушки. Она добавила, что главное - это умение правильно создать образ.