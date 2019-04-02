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Ксения Собчак и Юлия Барановская вдохновились платьями кислотных цветов на показе Беллы Потемкиной

Недавно известный российский дизайнер Белла Потемкина показала свою очередную коллекцию, выполненную в большинстве в кислотных цветах. На показе поприсутствовали Ксения Собчак, Юлия Барановская, Мария Погребняк и другие знаменитости.
Ксения Собчак и Юлия Барановская вдохновились платьями кислотных цветов на показе Беллы Потемкиной

Ксения Собчак посетила показ Беллы Потемкиной впервые. Сидела она в первом ряду, вместе с телеведущей Юлией Барановской, репером ST и его женой Ассоль и другими. Для мероприятия она выбрала необычный наряд черного цвета.

Юлия Барановская предстала на показе в черном брючном костюме, дополненном ярко-салатовыми линиями. Сама Белла Потемкина призналась, что вдохновилась на новые творения в Нью-Йорке. Своей коллекцией дизайнер хотела показать, что наряды кислотных цветов могут носить и женщины в возрасте, а не только молодые девушки. Она добавила, что главное - это умение правильно создать образ.



 
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ШоуБиз
Добавил: Ангелина Остроумова Вчера, 23:27

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