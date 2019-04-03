Теория Стивена Хокинга о составе темной материи не прошла испытание





По словам исследователей, все предыдущие усилия, направленные на то, чтобы узнать о составе темной материи, оказывались безрезультатными. Это послужило стимулом для ученых проанализировать теорию темной материи, выдвинутую Стивеном Хокингом в 1974 году. Знаменитый физик-теоретик предполагал, что таинственная субстанция состоит из множества примордиальных черных дыр.Свои поиски астрономы сосредоточили на участке космического пространства между нашей планетой и галактикой Андромеды. В своей работе эксперты применили гигантскую цифровую фотокамеру HSC телескопа Subaru, с помощью которой возможно получить изображение всей системы Андромеды на одной фотографии. Специалисты сделали тысячи снимков в надежде зафиксировать мерцание звезд, обусловленное воздействием на их сияние исконных черных дыр.Однако, детально проанализировав около 200 изображений Туманности Андромеды, астрономы обнаружили лишь один объект, который может являться примордиальной черной дырой. Учитывая такие результаты, авторы исследования полагают, что вклад микроскопических частиц, описанных Стивеном Хокингом в своей теории, в таинственную темную материю Вселенной не превышает 0,1%, следовательно, скорее всего, прославленный физик в этом суждении ошибался.