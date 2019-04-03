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Теория Стивена Хокинга о составе темной материи не прошла испытание

Ученые из нескольких стран провели самое серьезное испытание теории выдающегося физика Стивена Хокинга, предполагающей, что загадочная темная материя может состоять из первозданных черных дыр микроскопических размеров, к образованию которых привел Большой взрыв. Изучив полученные результаты, астрономы почти исключили такую вероятность.

Теория Стивена Хокинга о составе темной материи не прошла испытание

По словам исследователей, все предыдущие усилия, направленные на то, чтобы узнать о составе темной материи, оказывались безрезультатными. Это послужило стимулом для ученых проанализировать теорию темной материи, выдвинутую Стивеном Хокингом в 1974 году. Знаменитый физик-теоретик предполагал, что таинственная субстанция состоит из множества примордиальных черных дыр.

Свои поиски астрономы сосредоточили на участке космического пространства между нашей планетой и галактикой Андромеды. В своей работе эксперты применили гигантскую цифровую фотокамеру HSC телескопа Subaru, с помощью которой возможно получить изображение всей системы Андромеды на одной фотографии. Специалисты сделали тысячи снимков в надежде зафиксировать мерцание звезд, обусловленное воздействием на их сияние исконных черных дыр.

Теория Стивена Хокинга о составе темной материи не прошла испытание

Однако, детально проанализировав около 200 изображений Туманности Андромеды, астрономы обнаружили лишь один объект, который может являться примордиальной черной дырой. Учитывая такие результаты, авторы исследования полагают, что вклад микроскопических частиц, описанных Стивеном Хокингом в своей теории, в таинственную темную материю Вселенной не превышает 0,1%, следовательно, скорее всего, прославленный физик в этом суждении ошибался.



 
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Наука
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 07:39

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