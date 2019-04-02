Даниила Сахнова раскритиковали за кривые зубы и прыщи на лице

В последнем выпуске "Бородина против Бузовой" телеведущие и гости программы обсуждали Захара Саленко и его отношения с девушками. Во время эфира друг участника "Дом-2" и проектант Даниил Сахнов громко рассмеялся, когда в этот момент его лицо сняли крупным планом. Телеведущие разговаривали о переписках Саленко в социальных сетях.Поклонники тут же принялись критиковать Даниила Сахнова за его внешность. Многим не понравилось, что молодой человек никак не пытается исправить главный изъян - кривые зубы. Также заметили телезрители и прыщи на лице участника реалити, замаскировать которые можно только с помощью макияжа.