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Даниила Сахнова раскритиковали за кривые зубы и прыщи на лице

Участник "Дома-2" Даниил Сахнов старается скрывать недостатки своей внешности, молодой человек редко улыбается, однако в последнем выпуске программы "Бородина против Бузовой" он не сдержался и начал смеяться. Поклонники реалити тут же раскритиковали его кривые зубы и прыщи на лице.
Даниила Сахнова раскритиковали за кривые зубы и прыщи на лице

В последнем выпуске "Бородина против Бузовой" телеведущие и гости программы обсуждали Захара Саленко и его отношения с девушками. Во время эфира друг участника "Дом-2" и проектант Даниил Сахнов громко рассмеялся, когда в этот момент его лицо сняли крупным планом. Телеведущие разговаривали о переписках Саленко в социальных сетях.

Поклонники тут же принялись критиковать Даниила Сахнова за его внешность. Многим не понравилось, что молодой человек никак не пытается исправить главный изъян - кривые зубы. Также заметили телезрители и прыщи на лице участника реалити, замаскировать которые можно только с помощью макияжа.



 
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Добавил: Ангелина Остроумова Вчера, 23:27

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