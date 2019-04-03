Экстрасенс Марина Вайн: В будущем Ольга Рапунцель перестанет общаться с дочерью Василисой
Ольга Рапунцель давно считается "брендом" проекта "Дом-2", а за жизнью ее дочери Василисы, недавно отметившей первый день рождения, пристально следят все телезрители и поклонники реалити. Тем не менее, экстрасенс Марина Вайн считает, что в будущем отношения матери и дочери не будут гладкими.
Так, экстрасенс Марина Вайн рассказала, что девочка, скорее всего, повторит судьбу Ольги Рапунцель. Хоть участница реалити и находится на проекте вместе с матерью, найти общий язык родственникам очень сложно. Ясновидящая подчеркнула, когда Василисе исполнится 16 лет, ее отношения с родной матерью ухудшатся и они на какое-то время перестанут общаться.
Тем не менее, родным людям удастся помириться, добавила Марина Вайн. Сейчас же Ольга Рапунцель практически души не чает в своей малышке, она с радостью делится с поклонниками подробностями ее воспитания и жизни.
Так, экстрасенс Марина Вайн рассказала, что девочка, скорее всего, повторит судьбу Ольги Рапунцель. Хоть участница реалити и находится на проекте вместе с матерью, найти общий язык родственникам очень сложно. Ясновидящая подчеркнула, когда Василисе исполнится 16 лет, ее отношения с родной матерью ухудшатся и они на какое-то время перестанут общаться.
Тем не менее, родным людям удастся помириться, добавила Марина Вайн. Сейчас же Ольга Рапунцель практически души не чает в своей малышке, она с радостью делится с поклонниками подробностями ее воспитания и жизни.
ШоуБиз
Добавил: Ангелина Остроумова Сегодня, 07:35