Никита Кузнецов впервые показал свою новую девушку после расставания с Дариной Маркиной





Никита Кузнецов опубликовал снимок со своей новой избранницей в Instagram. Влюбленные встречаются уже полгода, невесту экс-проектанта зовут Елена и работает она маркетологом. В скором времени влюбленные планируют жить вместе, а пока сам Кузнецов живет в квартире, выигранной вместе с Маркиной на проекте.Сама Дарина Маркина после расставания с избранником нашла нового возлюбленного, Новый год она встречала вместе с ним на Мальдивах. В скором времени экс-возлюбленные планируют продать выигранную на "Доме-2" квартиру, а пока Маркина получает ежемесячную компенсацию от Кузнецова.