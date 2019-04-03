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Никита Кузнецов впервые показал свою новую девушку после расставания с Дариной Маркиной

Бывший участник реалити-шоу "Дом-2" Никита Кузнецов впервые после расставания с Дариной Маркиной показал новую избранницу. Пара распалась после ухода проектантов за Периметр, однако они смогли быстро наладить свою личную жизнь.
Никита Кузнецов впервые показал свою новую девушку после расставания с Дариной Маркиной

Никита Кузнецов опубликовал снимок со своей новой избранницей в Instagram. Влюбленные встречаются уже полгода, невесту экс-проектанта зовут Елена и работает она маркетологом. В скором времени влюбленные планируют жить вместе, а пока сам Кузнецов живет в квартире, выигранной вместе с Маркиной на проекте.

Сама Дарина Маркина после расставания с избранником нашла нового возлюбленного, Новый год она встречала вместе с ним на Мальдивах. В скором времени экс-возлюбленные планируют продать выигранную на "Доме-2" квартиру, а пока Маркина получает ежемесячную компенсацию от Кузнецова.



 
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ШоуБиз
Добавил: Ангелина Остроумова Сегодня, 07:02

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