Александра Черно достигла рекордных размеров и поправилась еще на 10 килограммов
Звезда "Дома-2" Александра Черно после обнаруженных врачами у нее проблем со здоровьем клятвенно пообещала, что займется собой и сядет на диету. Тем не менее, пока положительных результатов старания проектантки не дали, ведь она поправилась еще больше, набрав как минимум еще 10 лишних килограммов.
Недавно телезрители писали в Сети о своем беспокойстве по поводу того, что жена Иосифа Оганесяна совсем перестала появляться в кадре во время эфиров. Сама Саша Черно вышла в прямой эфир в Instagram в свадебном платье, где объяснила, что сейчас плотно занимается собой и сидит на диете, чтобы снизить вес и избавиться от ненавистных килограммов.
В январе Саша Черно решилась озвучить свой вес, подтвердив, что он близится к 140 килограммам. Недавно участница реалити снова появилась в эфирах, где поклонники увидели, что она не только не избавилась от лишнего веса, а еще и увеличила его. Судя по кадрам, сейчас вес супруги Иосифа Оганесяна составляет примерно 150 килограммов.
Недавно телезрители писали в Сети о своем беспокойстве по поводу того, что жена Иосифа Оганесяна совсем перестала появляться в кадре во время эфиров. Сама Саша Черно вышла в прямой эфир в Instagram в свадебном платье, где объяснила, что сейчас плотно занимается собой и сидит на диете, чтобы снизить вес и избавиться от ненавистных килограммов.
В январе Саша Черно решилась озвучить свой вес, подтвердив, что он близится к 140 килограммам. Недавно участница реалити снова появилась в эфирах, где поклонники увидели, что она не только не избавилась от лишнего веса, а еще и увеличила его. Судя по кадрам, сейчас вес супруги Иосифа Оганесяна составляет примерно 150 килограммов.
ШоуБиз
Добавил: Ангелина Остроумова Сегодня, 06:45