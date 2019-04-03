Александра Черно достигла рекордных размеров и поправилась еще на 10 килограммов

Недавно телезрители писали в Сети о своем беспокойстве по поводу того, что жена Иосифа Оганесяна совсем перестала появляться в кадре во время эфиров. Сама Саша Черно вышла в прямой эфир в Instagram в свадебном платье, где объяснила, что сейчас плотно занимается собой и сидит на диете, чтобы снизить вес и избавиться от ненавистных килограммов.В январе Саша Черно решилась озвучить свой вес, подтвердив, что он близится к 140 килограммам. Недавно участница реалити снова появилась в эфирах, где поклонники увидели, что она не только не избавилась от лишнего веса, а еще и увеличила его. Судя по кадрам, сейчас вес супруги Иосифа Оганесяна составляет примерно 150 килограммов.