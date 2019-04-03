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Звезда "Дома-2" Маргарита Ларченко показала оголенную грудь во время эфира

Звезду "Дома-2" Маргариту Ларченко раскритиковали за новую грудь после пластической операции. Не так давно блондинка стала обладательницей шикарного бюста, который мог до недавнего времени оценить только Илья Яббаров.
Звезда "Дома-2" Маргарита Ларченко показала оголенную грудь во время эфира

Звезда "Дома-2" Маргарита Ларченко поспешила показать новый бюст в Instagram, невзначай оголив его во время прямого эфира. Стоит отметить, что не все поклонники остались довольны результатом работы хирурга. Многие поспешили раскритиковать бюст участницы реалити, так как он оказался не таким уж красивым.

Маргарита Ларченко давно мечтала исправить, по ее мнению, единственный недостаток в своей внешности, чтобы больше нравиться своему жениху Илье Яббарову. Участница реалити, тем не менее, довольна получившимся результатом, на критику она не реагирует.



 
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ШоуБиз
Добавил: Ангелина Остроумова Сегодня, 06:30

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