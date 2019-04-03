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Jetour X70S за 750 тысяч рублей вызвал в Китае ажиотажный спрос

Jetour является суббрендом компании Chery и дебютировал на рынке летом 2018 года. Сейчас спортивный кроссовер X70S за 750 тысяч рублей вызвал в Китае настоящий ажиотажный спрос и обогнал по продажам Honda CR-V, KIA Sportage и Volkswagen T-ROC.
Jetour X70S за 750 тысяч рублей вызвал в Китае ажиотажный спрос

Jetour уже успел выпустить на рынке Поднебесной несколько своих моделей: X70, X90 и X70S. Последняя является спортивной версией X70 и вызвала небывалый спрос среди китайских покупателей. Автомобиль расходится огромными партиями и его показатели уже выше чем у Honda CR-V, KIA Sportage и Volkswagen T-ROC. Подобную ситуацию эксперты связывают с тремя факторами: доступной ценой, привлекательным внешним видом и достойными ходовыми характеристиками. Суббренд Jetour изначально позиционировал себя как решение для молодых автолюбителей, поэтому подобное сочетание выглядит обоснованным.

Спортивная версия X70S оснащена 1,5-литровым турбированным двигателем, генерирующем 147 «лошадок». Он работает в паре с 5-ступенчатой «механикой» и 8-ступенчатым «автоматом». Кроссовер имеет исключительно передний привод, как и большинство автомобилей этого класса на рынке Китая.
Jetour X70S за 750 тысяч рублей вызвал в Китае ажиотажный спрос

Изменения в спортивной версии Jetour X70S коснулись и салона. Он получил новую отделку, цифровую приборную панель, блок управления климат-контролем, мультимедийную систему с сенсорным экраном и систему беспроводной зарядки устройств. Цена этого кроссовера на рынке Китая составляет 750 тысяч рублей по текущему курсу валют.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 07:30

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