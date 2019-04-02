Звезда «Дом-2» Марина Мексика решилась на четвертую ринопластику
Звезда «Дома-2» Марина Мексика призналась, что решилась на четвертую ринопластику. Сейчас экс-участница реалити находится в Стамбуле, где у нее будет консультация со специалистом и операция.
Звезда «Дома-2» Марина Мексика не скрывала от поклонников, что ей не нравится форма собственного носа. В 2016 году проектантка решилась на первую операцию, однако осталась недовольна результатом. Затем она еще раз легла под нож пластического хирурга, но нос все равно не обрел форму ее мечты.
В третий раз Марина Мексика перенесла очень сложную ринопластику, хирургу пришлось взять кусок кости из ее ребра, затем вживив ее в нос. Даже после этих манипуляций звезда "Дома-2" не почувствовала облегчения и отправилась на "уколы красоты", чтобы убрать неровности.
Теперь же Марина Мексика опубликовала в своем Instagram новый stories, где рассказала, что сейчас находится в Стамбуле, пройдет она там консультацию и новую операцию по исправлению формы носа. В этот раз, надеется звезда, результат наконец-то будет положительным.
Звезда «Дома-2» Марина Мексика не скрывала от поклонников, что ей не нравится форма собственного носа. В 2016 году проектантка решилась на первую операцию, однако осталась недовольна результатом. Затем она еще раз легла под нож пластического хирурга, но нос все равно не обрел форму ее мечты.
В третий раз Марина Мексика перенесла очень сложную ринопластику, хирургу пришлось взять кусок кости из ее ребра, затем вживив ее в нос. Даже после этих манипуляций звезда "Дома-2" не почувствовала облегчения и отправилась на "уколы красоты", чтобы убрать неровности.
Теперь же Марина Мексика опубликовала в своем Instagram новый stories, где рассказала, что сейчас находится в Стамбуле, пройдет она там консультацию и новую операцию по исправлению формы носа. В этот раз, надеется звезда, результат наконец-то будет положительным.
ШоуБиз
Добавил: Ангелина Остроумова Сегодня, 20:03