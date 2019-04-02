Звезда «Дом-2» Марина Мексика решилась на четвертую ринопластику

Звезда «Дома-2» Марина Мексика не скрывала от поклонников, что ей не нравится форма собственного носа. В 2016 году проектантка решилась на первую операцию, однако осталась недовольна результатом. Затем она еще раз легла под нож пластического хирурга, но нос все равно не обрел форму ее мечты.В третий раз Марина Мексика перенесла очень сложную ринопластику, хирургу пришлось взять кусок кости из ее ребра, затем вживив ее в нос. Даже после этих манипуляций звезда "Дома-2" не почувствовала облегчения и отправилась на "уколы красоты", чтобы убрать неровности.Теперь же Марина Мексика опубликовала в своем Instagram новый stories, где рассказала, что сейчас находится в Стамбуле, пройдет она там консультацию и новую операцию по исправлению формы носа. В этот раз, надеется звезда, результат наконец-то будет положительным.