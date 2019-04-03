Кроссовер Brilliance V7 будет иметь спортивную версию с мотором от BMW





Стандартная версия кроссовера Brilliance V7 стала результатом работы объединенной команды китайских специалистов и представителей известного бренда из Германии. Автомобиль получил свой фирменный дизайн, отвечающий взглядам местных мастеров, но при этом сохранил в себе черты BMW X3. Кроссовер имеет переднеприводную платформу MX8, к ее созданию причастны специалисты немецкого бренда. Под капотом обычной версии автомобиля скрывается 1,6-литровый турбированный двигатель, генерирующий 204 лошадиные силы.Спортивная версия Brilliance V7 должна получить мотор непосредственно от BMW, чей объем составит 1,8 литра, а мощность – 230 «лошадей». Покупателям предложат два вида трансмиссии: 6-ступенчатую механическую и 7-ступенчатую роботизированную. Новая версия кроссовера также сохранит опцию заказа 7-местного салона. Автомобиль оснащен множеством современных защитных и вспомогательных систем: камерой с 360-градусным обзором, мониторингом «слепых зон», круиз-контролем, двухзонным климат-контролем, подогревом всех сидений и многим другим.Обычный Brilliance V7 сейчас продается на рынке Поднебесной по цене чуть больше 1 млн рублей по текущему курсу валют. Насколько спортивная версия окажется дороже – пока неизвестно.