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Кроссовер Brilliance V7 будет иметь спортивную версию с мотором от BMW

Китайский кроссовер Brilliance V7 будет иметь спортивную версию, чья презентация должна состоятся на предстоящем автосалоне в Шанхае. Новинка получит более мощный мотор от немецкого автопроизводителя BMW.
Кроссовер Brilliance V7 будет иметь спортивную версию с мотором от BMW

Стандартная версия кроссовера Brilliance V7 стала результатом работы объединенной команды китайских специалистов и представителей известного бренда из Германии. Автомобиль получил свой фирменный дизайн, отвечающий взглядам местных мастеров, но при этом сохранил в себе черты BMW X3. Кроссовер имеет переднеприводную платформу MX8, к ее созданию причастны специалисты немецкого бренда. Под капотом обычной версии автомобиля скрывается 1,6-литровый турбированный двигатель, генерирующий 204 лошадиные силы.

Спортивная версия Brilliance V7 должна получить мотор непосредственно от BMW, чей объем составит 1,8 литра, а мощность – 230 «лошадей». Покупателям предложат два вида трансмиссии: 6-ступенчатую механическую и 7-ступенчатую роботизированную. Новая версия кроссовера также сохранит опцию заказа 7-местного салона. Автомобиль оснащен множеством современных защитных и вспомогательных систем: камерой с 360-градусным обзором, мониторингом «слепых зон», круиз-контролем, двухзонным климат-контролем, подогревом всех сидений и многим другим.
Кроссовер Brilliance V7 будет иметь спортивную версию с мотором от BMW

Обычный Brilliance V7 сейчас продается на рынке Поднебесной по цене чуть больше 1 млн рублей по текущему курсу валют. Насколько спортивная версия окажется дороже – пока неизвестно.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 07:00

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