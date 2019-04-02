Инсайдеры: Звезда "Дом-2" Алена Водонаева рассталась с мужем Алексеем Косинусом
В Сети давно появились слухи о том, что звезда проекта "Дом-2" Алена Водонаева рассталась со своим мужем - бизнесменом Алексеем Косинусом. Опасения фанатов подтвердили инсайдеры, близкие к возлюбленным.
Алена Водонаева вышла замуж за Алексея Косинуса в 2017 году, тогда звезда "Дома-2" была очень счастлива, ведь считала, что встретила именно своего мужчину. Теперь же в Сети все чаще пишут о неполадках в семье, подтверждением чему является раздельное проживание супругов.
Алексей Косинус уже несколько месяцев живет в Санкт-Петербурге, тогда как бывшая участница реалити Алена Водонаева продолжает строить свой бизнес в Москве. Инсайдеры из окружения звезды также подтвердили, как пишут СМИ, расставание влюбленных.
Тем не менее, помощник Алены Водонаевой Евгений Вольтов опроверг сведения касательно развода. Он объяснил, что сейчас у Алексея Косинуса и звезды "Дома-2" много работы, поэтому они живут в разных городах. О разводе же не может быть и речи.
Тем не менее, внимательные поклонники пары заметили, что супруги отписались друг от друга в социальных сетях.
Алена Водонаева вышла замуж за Алексея Косинуса в 2017 году, тогда звезда "Дома-2" была очень счастлива, ведь считала, что встретила именно своего мужчину. Теперь же в Сети все чаще пишут о неполадках в семье, подтверждением чему является раздельное проживание супругов.
Алексей Косинус уже несколько месяцев живет в Санкт-Петербурге, тогда как бывшая участница реалити Алена Водонаева продолжает строить свой бизнес в Москве. Инсайдеры из окружения звезды также подтвердили, как пишут СМИ, расставание влюбленных.
Тем не менее, помощник Алены Водонаевой Евгений Вольтов опроверг сведения касательно развода. Он объяснил, что сейчас у Алексея Косинуса и звезды "Дома-2" много работы, поэтому они живут в разных городах. О разводе же не может быть и речи.
Тем не менее, внимательные поклонники пары заметили, что супруги отписались друг от друга в социальных сетях.
ШоуБиз
Добавил: Ангелина Остроумова Сегодня, 19:50