АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Археологи обнаружили в шотландской церкви средневековые надгробия, считавшиеся утраченными
EUR 73.32 USD 65.47
Курс валют на 03.04.2019

Поклоннику Тейлор Свифт грозит 4 года тюрьмы за повторное проникновение в дом знаменитости

Поклонник Тейлор Свифт 23-летний Роджер Альварадо за последний год уже дважды пробирался в дом звезды. В первый раз суд отпустил его под защитное предписание, а теперь ему грозит до 4 лет тюремного срока.
Поклоннику Тейлор Свифт грозит 4 года тюрьмы за повторное проникновение в дом знаменитости

В апреле 2018 года Роджер Альварадо пробрался в дом Тейлор Свифт и был задержан охраной. В суде поклонник знаменитости признал свою вину, а месяц назад было принято решение отпустить его на свободу, но при этом он получил защитное предписание. Согласно нему, 23-летний мужчина должен находиться на территории Флориды в установленное судьей время.

Несмотря на это, уже 7 марта поклонник Тейлор Свифт решил опять проникнуть в дом звезды. Для этого он прилетел в Нью-Йорк и проник в апартаменты известной исполнительницы, расположенные на улице Франклина. Видеокамеры зафиксировали все этапы проникновения. Сначала 23-летний Роджер Альварадо взял лестницу и залез на террасу между домом и садом, затем с помощью кирпича разбил окно и проник в помещение. К этому моменту охрана уже вызвала полицию и стражи порядка задержали правонарушителя.

1 апреля поклонник Тейлор Свифт признал свою вину и отметил, что не сожалеет о своих поступках. Теперь 23-летнему Роджеру Альварадо грозит до 4 лет тюремного срока за проникновение и рецидив. Также ему придется выплатить 4 тысячи долларов за разбитое стекло. Судебное заседание по этому вопросу состоится 14 апреля.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 05:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Аргентине этнолог Януш Хуан Мориц
Звезда "Дома-2" Маргарита Ларченко
Полина Гагарина исполнит зажигательный
Поклоннику Тейлор Свифт грозит 4 года
Поклонники дочери Олега Газманова
Алексей Воробьев признался в своих
Эксперты составили ТОП-10 лучших летних
Отсроченное пережатие пуповины улучшает
Исследования показали, что смех
За кадром "Дом–2": Стало известно, как
Бывшая жена Курбана Омарова Алла после
Ольгу Бузову раскритиковали за пошлую
Алена Водонаева устроила жаркие танцы
Ксения Собчак и Юлия Барановская
Даниила Сахнова раскритиковали за
«Я супер герой»: Алена Хмельницкая
Певица Натали воспитывает в
В Иране археологи нашли могилу
Юлианна Караулова мечтает о веселой
Ученые: Умирающие люди видят своих
В Сети появилось видео, оправдывающее
Анастасия Волочкова показала розу,
Сергей Лазарев отметил свое 36-летие в
Продюсер Андрей Разин встал на защиту
Стартовало производство экономичной
Звезда «Дом-2» Марина Мексика решилась
Валерий Меладзе проведет ночь в кресле
Елена Корикова показала поклонникам
Инсайдеры: Звезда "Дом-2" Алена
Создатели «Игры престолов» поделились
Просмотреть все новости