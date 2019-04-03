Поклоннику Тейлор Свифт грозит 4 года тюрьмы за повторное проникновение в дом знаменитости

В апреле 2018 года Роджер Альварадо пробрался в дом Тейлор Свифт и был задержан охраной. В суде поклонник знаменитости признал свою вину, а месяц назад было принято решение отпустить его на свободу, но при этом он получил защитное предписание. Согласно нему, 23-летний мужчина должен находиться на территории Флориды в установленное судьей время.Несмотря на это, уже 7 марта поклонник Тейлор Свифт решил опять проникнуть в дом звезды. Для этого он прилетел в Нью-Йорк и проник в апартаменты известной исполнительницы, расположенные на улице Франклина. Видеокамеры зафиксировали все этапы проникновения. Сначала 23-летний Роджер Альварадо взял лестницу и залез на террасу между домом и садом, затем с помощью кирпича разбил окно и проник в помещение. К этому моменту охрана уже вызвала полицию и стражи порядка задержали правонарушителя.1 апреля поклонник Тейлор Свифт признал свою вину и отметил, что не сожалеет о своих поступках. Теперь 23-летнему Роджеру Альварадо грозит до 4 лет тюремного срока за проникновение и рецидив. Также ему придется выплатить 4 тысячи долларов за разбитое стекло. Судебное заседание по этому вопросу состоится 14 апреля.