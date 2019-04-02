АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Археологи обнаружили в шотландской церкви средневековые надгробия, считавшиеся утраченными
EUR 73.50 USD 65.42
Курс валют на 02.04.2019

Ольгу Бузову и Ксению Бородину раскритиковали за «траурные» наряды

Ольгу Бузову и Ксению Бородину в Сети раскритиковали за «траурные» наряды. Популярные телеведущие одновременно показали в Instagram снимки в черной одежде.
Ольгу Бузову и Ксению Бородину раскритиковали за «траурные» наряды

После того, как Ольга Бузова и Ксения Бородина показали похожие наряды, поклонники тут же принялись искать причину их выбора. Звезды "Дома-2" выбрали для себя черные брюки и того же цвета блузки. И если Ксения Бородина дополнила образ яркими желтыми туфлями-лодочками, то Бузова оказалась более консервативной.
Ольгу Бузову и Ксению Бородину раскритиковали за «траурные» наряды

Поклонники тут же принялись расспрашивать Ксению Бородину, почему она выбрала не яркие вещи, ведь на улице весна и всем хочется ярких теплых тонов. О Бузовой многие сделали выводы, судя по ее одеянию. Фолловеры предположили, что поющая звезда переживает из-за поцелуя Леши Свика, ведь СМИ писали, что у начинающего артиста есть возлюбленная, что значит, звезда "Дома-2" снова попала в "любовный треугольник".



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Ангелина Остроумова Сегодня, 19:26

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эмили Ратаковски показала стройные ноги
«Асексуальная» : Поклонники
Эксперты составили список семи лучших
Ольгу Бузову и Ксению Бородину
Михаил Ефремов прокомментировал скандал
Муцениеце и Прилучный провели
Ольга Казаченко рассказала, как
Умерла 99-летняя поклонница принца Гарри
Певица Ханна представила трогательный
Эксперты рассказали, когда пора менять
Принц Чарльз не дал Меган Маркл надеть
Ким Кардашьян предстала в
Елена Хромина после развода с бывшим
Численность населения Земли достигла
Сбежавшего из дома ради кругосветного
Самые распространенные ошибки
Ксения Бородина ушла в загул вместе с
Екатерина Вуличенко боится включать
Бывшая участница "Дом-2" Мария Кохно
Поклонники подарили Наталии Орейро
Саша Черно исчезла из эфиров "Дом-2"
Алсу провела фотосессию в белом платье
Педагог Зары Олег Погудин довел певицу
Участница "Дом-2" Ирина Пинчук начала
Николас Кейдж хочет аннулировать брак
На 69-том году жизни умер кинорежиссер
Новые iPhone будут оснащены более
Вера Алентова не понимает, как живут
Басков поздравил продюсера Пригожина с
Российская модель Екатерина Авинова
Просмотреть все новости