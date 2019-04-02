Ольгу Бузову и Ксению Бородину раскритиковали за «траурные» наряды

После того, как Ольга Бузова и Ксения Бородина показали похожие наряды, поклонники тут же принялись искать причину их выбора. Звезды "Дома-2" выбрали для себя черные брюки и того же цвета блузки. И если Ксения Бородина дополнила образ яркими желтыми туфлями-лодочками, то Бузова оказалась более консервативной.Поклонники тут же принялись расспрашивать Ксению Бородину, почему она выбрала не яркие вещи, ведь на улице весна и всем хочется ярких теплых тонов. О Бузовой многие сделали выводы, судя по ее одеянию. Фолловеры предположили, что поющая звезда переживает из-за поцелуя Леши Свика, ведь СМИ писали, что у начинающего артиста есть возлюбленная, что значит, звезда "Дома-2" снова попала в "любовный треугольник".