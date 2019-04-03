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Алексей Воробьев признался в своих чувствах к Рите Оре

Российский певец Алексей Воробьев недавно признался в своих чувствах к британской певице Рите Оре. Артист поделился новостями в эфире передачи Hidden Truth Show.
Алексей Воробьев признался в своих чувствах к Рите Оре

Поклонники Алексея Воробьева знают, что артист уже много лет остается завидным холостяком. Конечно же, он строил отношения с разными звездами, но семейная жизнь так и не сложилась ни с кем. С Викторией Дайнеко Воробьев записал совместную песню. Но видимо, на данный момент молодые люди остаются друзьями.
Российскому актеру сильно понравился Голливуд. Возможно, он не против устроить там свою личную жизнь. В Калифорнии 31-летний артист чувствует себя довольно комфортно. Более того, свой аккаунт в Instagram он ведет и на русском, и на английском языках. На данный момент артист проживает в Лос-Анджелесе. Недавно он посетил популярное шоу Hidden Truth Show на подкасте Джима Бресло. Воробьев не боялся откровенничать с ведущим и даже признался ему в своей влюбленности к Рите Оре. Британская звезда завоевала сердце российского артиста.
По словам певца, они познакомились на премии AMA в ноябре 2018 года. Воробьев рассказывал, что Рита Ора прошла мимо него во время его интервью. Британская звезда сразу ему понравилась, но он чуть не упустил ее. Артист бежал за отъезжающим автомобилем коллеги и все-таки успел ее догнать.
К сожалению, встреча двух молодых людей пока еще не состоялась, но Воробьев уверен, что все впереди.



 
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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 03:00

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