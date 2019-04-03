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Поклонники дочери Олега Газманова Марианны восхищаются ее красотой

Поклонники 15-летней дочери Олега Газманова Марианны восхищаются ее красотой и пророчат девушке модельную карьеру. Такие обсуждения возникли в Сети после того, как наследница исполнителя вернулась в Instagram после долго отсутствия.
Поклонники дочери Олега Газманова Марианны восхищаются ее красотой

15-летняя Марианна Газманова порадовала своих поклонников новым снимком. Подобное событие стало достаточно обсуждаемым, ведь дочь известного российского исполнителя не публиковала обновления на своей странице в Instagram c июня 2018 года. Подписчики отметили, что за это время она только похорошела. Многие из них уверены в том, что в скором времени дочь Олега Газманова можно будет увидеть на обложках многих глянцевых журналов, ведь у девушки есть все данные для того, чтобы стать успешной моделью мирового уровня. Сама Марианна прокомментировала свое возвращение после долгого отсутствия просто: «I’m back («Я вернулась»)».

Новая фотография 15-летней дочери известного отечественного исполнителя на момент написания текста набрала почти тысячу лайков, среди них оказался и ее старший брат – 37-летний Родион Газманов. Поклонники Марианны в очередной раз высказали ей множество лестных слов и попросили чаще обновлять свою страницу в Instagram. Всего на дочь артиста сейчас подписано чуть больше 10 тысяч человек.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 04:00

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