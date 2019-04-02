«Я супер герой»: Алена Хмельницкая продемонстрировала фанатам идеальную растяжку
Актриса российского театра и кино Алена Хмельницкая давно занимается йогой и часто восхищает поклонников, выполняя сложные упражнения. Недавно артистка продемонстрировала фанатам идеальную растяжку, назвав себя супер героем.
Звезда отечественного кинематографа, счастливая мама и обладательница стройной фигуры, вызывающей восторг и восхищение фолловеров и коллег, опубликовала в Instagram коллаж из нескольких снимков. Алена Хмельницкая запечатлена в спортзале, где выполняет три разных сложных упражнения в новом комбинезоне. В комментарии знаменитость призналась: у всех обычное утро, а она – «супер герой». Артистка отметила, что благодаря асанам ее день «обязан быть замечательным».
Многочисленные почитатели актерского таланта 48-летней Хмельницкой восхитились ее физической формой и спортивной подготовкой: «Фантастика», «Прекрасно выглядите!», «Вы просто невероятная!».
Звезда отечественного кинематографа, счастливая мама и обладательница стройной фигуры, вызывающей восторг и восхищение фолловеров и коллег, опубликовала в Instagram коллаж из нескольких снимков. Алена Хмельницкая запечатлена в спортзале, где выполняет три разных сложных упражнения в новом комбинезоне. В комментарии знаменитость призналась: у всех обычное утро, а она – «супер герой». Артистка отметила, что благодаря асанам ее день «обязан быть замечательным».
Многочисленные почитатели актерского таланта 48-летней Хмельницкой восхитились ее физической формой и спортивной подготовкой: «Фантастика», «Прекрасно выглядите!», «Вы просто невероятная!».
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Вчера, 23:00