Певица Натали воспитывает в наследниках бережное отношение к девушкам

Натали счастливая мать троих детей – Арсения, Анатолия и Евгения. Певица рассказывает, что самый главный вклад родителей в наследников – это их время, забота и любовь, а не деньги и подарки. Сама артистка всегда придерживается таких взглядов и каждую свободную минуту готова посвятить семье и детям. В интервью она рассказала, что воспитывает в сыновьях бережное и заботливое отношение к девушкам, ведь они являются слабым полом и требуют защиты.В качестве примера она привела их совместную жизнь. Если Натали надо принести стремянку – в этом поможет Арсений, а Анатолий придержит ее. Тоже самое с пылесосом – певица никогда не носит его самостоятельно, за нее это делают мужчины. Знаменитость отмечает, она и сама может справиться с этими проблемами, но ее детям необходимо с раннего возраста привыкать помогать девушкам. Артистка надеется, что будущие невестки поблагодарят ее за это.При этом Натали наладила с сыновьями и дружеские отношения, что позволяет ей обсуждать с ними многие темы, которые другие дети избегают, чем она очень гордится. Подобные разговоры редко бывают односторонними, отмечает артистка, она тоже часто обращается к своим наследникам за советом.