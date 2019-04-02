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Певица Натали воспитывает в наследниках бережное отношение к девушкам

Певица Натали недавно отпраздновала свой 45 день рождения и в честь этой даты дала большое интервью. В нем она рассказала об отношениях с детьми и о том, что воспитывает в наследниках бережное отношение к девушкам.
Певица Натали воспитывает в наследниках бережное отношение к девушкам

Натали счастливая мать троих детей – Арсения, Анатолия и Евгения. Певица рассказывает, что самый главный вклад родителей в наследников – это их время, забота и любовь, а не деньги и подарки. Сама артистка всегда придерживается таких взглядов и каждую свободную минуту готова посвятить семье и детям. В интервью она рассказала, что воспитывает в сыновьях бережное и заботливое отношение к девушкам, ведь они являются слабым полом и требуют защиты.
В качестве примера она привела их совместную жизнь. Если Натали надо принести стремянку – в этом поможет Арсений, а Анатолий придержит ее. Тоже самое с пылесосом – певица никогда не носит его самостоятельно, за нее это делают мужчины. Знаменитость отмечает, она и сама может справиться с этими проблемами, но ее детям необходимо с раннего возраста привыкать помогать девушкам. Артистка надеется, что будущие невестки поблагодарят ее за это.

При этом Натали наладила с сыновьями и дружеские отношения, что позволяет ей обсуждать с ними многие темы, которые другие дети избегают, чем она очень гордится. Подобные разговоры редко бывают односторонними, отмечает артистка, она тоже часто обращается к своим наследникам за советом.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 22:00

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