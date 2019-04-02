Ученые: Умирающие люди видят своих родных и близких «на той стороне»





Ученые отмечают, данная тема вызывает много споров в научных кругах и у этого есть несколько причин. Во-первых, этот вопрос очень сложно изучить, во-вторых, очень часто в восприятие людей и исследователей вмешиваются объяснения, связанные с сверхъестественными силами и процессами, что только ухудшает всю ситуацию, делая ее еще менее понятной. Группа ученых из Северо-Западного университета решила исправить эту ошибку и стать пионерами в изучении видений умирающих людей.Их исследование длилось 15 лет и в нем приняли участие более 14 тысяч неизлечимо больных пациентов. Ученые внимательно документировали все реакции и мысли этих людей в последние дни их жизни. Оказалось, что сновидения очень часто переносили их «на ту сторону», где они встречались со своими уже погибшими родственниками и близкими. Подобные видения отличались в зависимости от пациента. 72% опрошенных регулярно видели своих умерших близких, 59% - путешествовали по своим снам вместе с ними, 29% просто мечтали о жизни, а 28% описали свой опыт как «значительный, но другой».Доктор Керр, директор хосписа Буффало, известен своим скептическим отношениям к подобным вопросам. Несмотря на это, он заявил о том, что исследование ученых заслуживает внимания и проведено качественно.