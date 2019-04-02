Елена Хромина после развода с бывшим мужем поправилась на 12 килограмм

Елена Хромина постоянно делится с поклонниками снимками и видео из своей жизни. Экс-проектантку часто упрекали в анорексии, ведь именно от этого заболевания она страдала в подростковом возрасте, и просили поправиться.Недавно Елена Хромина, решилась, по ее словам, показать снимок, где поправилась на 12 килограмм всего за три месяца. Как призналась сама звезда, она превратилась в "это", но ей не нравилась собственная внешность.Нужно отметить, что большинство фолловеров оказались шокированы таким поворотом событий, отметив, что не узнают в девушке на фото стройную красотку. Тем не менее, нашлись и те, кто отметил, что тогда Елена Хромина была более женственной и милой.