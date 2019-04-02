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Сергей Лазарев отметил свое 36-летие в Афинах со сладким подарком от греческих друзей

Знаменитый исполнитель, покоривший сердца миллионов российских поклонниц, Сергей Лазарев 1 апреля отметил свое 36-летие в Афинах. В Instagram-блоге певец показал, какой сладкий подарок ему преподнесли греческие друзья.
Сергей Лазарев отметил свое 36-летие в Афинах со сладким подарком от греческих друзей

Сергей Лазарев в преддверии "Евровидения" наслаждается отдыхом и набирается сил в Греции. Свой день рождения исполнитель отпраздновал в Афинах в кругу творческого коллектива в местном ресторане. С праздником звезду отечественного шоу-бизнеса поздравили его коллеги по цеху Полина Гагарина, Екатерина Варнава, Лера Кудрявцева, Юлия Ковальчук и другие знаменитости. Певец решил поблагодарить всех за теплые пожелания и похвастался подаренным друзьями из Греции большим праздничным тортом со свечами, инициалами артиста и микрофоном.

Подписчики продолжили оставлять поздравительные комментарии под публикацией кумира, желая Лазареву успеха и победы в грядущем международном песенном конкурсе, который должен состояться в Израиле.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 20:24

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