Сергей Лазарев отметил свое 36-летие в Афинах со сладким подарком от греческих друзей

Сергей Лазарев в преддверии "Евровидения" наслаждается отдыхом и набирается сил в Греции. Свой день рождения исполнитель отпраздновал в Афинах в кругу творческого коллектива в местном ресторане. С праздником звезду отечественного шоу-бизнеса поздравили его коллеги по цеху Полина Гагарина, Екатерина Варнава, Лера Кудрявцева, Юлия Ковальчук и другие знаменитости. Певец решил поблагодарить всех за теплые пожелания и похвастался подаренным друзьями из Греции большим праздничным тортом со свечами, инициалами артиста и микрофоном.Подписчики продолжили оставлять поздравительные комментарии под публикацией кумира, желая Лазареву успеха и победы в грядущем международном песенном конкурсе, который должен состояться в Израиле.