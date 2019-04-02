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Ксения Бородина ушла в загул вместе с Ольгой Орловой

Ксения Бородина в последнее время стала очень хорошо общаться с Ольгой Орловой. Коллеги, как оказалось, встречаются не только на съемочной площадке, но и вместе отдыхают в ночных клубах.
Ксения Бородина ушла в загул вместе с Ольгой Орловой

Так, вчера Ольга Орлова опубликовала в Instagram совместный снимок с Ксенией Бородиной. В описании к посту звезда в шутку отметила, что шли третьи сутки, как они не расставались.

До этого Ксения Бородина поддерживала дружбу с экс-проектантками Маргаритой Марсо и Катей Жужей. Если коллеги действительно подружились, теперь в кругу ее близких друзей оказалась еще одна знаменитая подруга.



 
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Добавил: Ангелина Остроумова Сегодня, 18:15

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