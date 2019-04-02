Ксения Бородина ушла в загул вместе с Ольгой Орловой

Так, вчера Ольга Орлова опубликовала в Instagram совместный снимок с Ксенией Бородиной. В описании к посту звезда в шутку отметила, что шли третьи сутки, как они не расставались.До этого Ксения Бородина поддерживала дружбу с экс-проектантками Маргаритой Марсо и Катей Жужей. Если коллеги действительно подружились, теперь в кругу ее близких друзей оказалась еще одна знаменитая подруга.