Анастасия Волочкова показала розу, которую для нее вырастил таинственный возлюбленный

Анастасия Волочкова опубликовала снимок, на котором она запечатлена в своем особняке сидящей на лестнице. В руках балерина держит одну белую розу. Звезда утверждает, что цветок вырастил ее поклонник. На танцовщице домашняя розовая футболка и белые шорты. Комментарии к этой публикации Волочкова намеренно отключила, так как устала от нападок хейтеров по поводу таинственной личности ее возлюбленного.В эфире новогоднего выпуска программы «Секрет на миллион» балерина призналась Лере Кудрявцевой, что избранник сделал ей предложение, но она пока не торопится под венец. Анастасия Волочкова отметила, что она счастлива на данном этапе, поэтому этого достаточно. Многие недоброжелатели подозревают, что никакого жениха у балерины нет, а все публикации в социальных сетях звезда делает для того, чтобы поддерживать свою популярность.