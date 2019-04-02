В Иране археологи нашли могилу древнейшей домашней обезьяны
В Иране археологи нашли могилу древнейшей домашней обезьяны. Ученые узнали, что еще 4000 лет тому назад люди тоже считали своих домашних животных членами семьи.
Как выяснилось, нынешние жители Земли не первые, кто ценит своих домашних питомцев. В Шахри-Сухте – городском поселении бронзового века археологи нашли древнюю могилу обезьяны. Ее скелет был обнаружен на древнейшем кладбище в отдельной могиле маленького размера, которая была похожа на детские соседние могилы. Макаку похоронили вместе с керамической посудой. Эта обезьянка прожила около пяти лет в период между 2800-2200 годами до нашей эры. Существует предположение, что она жила в известной семье.
Для жителей Ближнего Востока домашние макаки являлись символом знатного статуса. Известно, что в дикой природе они не обитали. По предположениям ученых, маленькое животное было завезено торговцами. В совсем юном возрасте макака-резус идеально подходила для содержания в клетке, но, если ее поймать довольно взрослой, она может стать злой и недружелюбной.
Известно, что обезьяна принадлежит к семейству мартышковые роду макаки. Этот вид, по сравнению с другими представителями приматов, имеет наибольший географический ареал. В отличие от других мартышек, макака-резус чаще живет в семье людей. В начале ХХ века можно было увидеть разных шарманщиков, а также уличных музыкантов, на плечах которых сидела такая обезьянка.
Как выяснилось, нынешние жители Земли не первые, кто ценит своих домашних питомцев. В Шахри-Сухте – городском поселении бронзового века археологи нашли древнюю могилу обезьяны. Ее скелет был обнаружен на древнейшем кладбище в отдельной могиле маленького размера, которая была похожа на детские соседние могилы. Макаку похоронили вместе с керамической посудой. Эта обезьянка прожила около пяти лет в период между 2800-2200 годами до нашей эры. Существует предположение, что она жила в известной семье.
Для жителей Ближнего Востока домашние макаки являлись символом знатного статуса. Известно, что в дикой природе они не обитали. По предположениям ученых, маленькое животное было завезено торговцами. В совсем юном возрасте макака-резус идеально подходила для содержания в клетке, но, если ее поймать довольно взрослой, она может стать злой и недружелюбной.
Известно, что обезьяна принадлежит к семейству мартышковые роду макаки. Этот вид, по сравнению с другими представителями приматов, имеет наибольший географический ареал. В отличие от других мартышек, макака-резус чаще живет в семье людей. В начале ХХ века можно было увидеть разных шарманщиков, а также уличных музыкантов, на плечах которых сидела такая обезьянка.
Наука
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 21:00