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В Иране археологи нашли могилу древнейшей домашней обезьяны

В Иране археологи нашли могилу древнейшей домашней обезьяны. Ученые узнали, что еще 4000 лет тому назад люди тоже считали своих домашних животных членами семьи.
В Иране археологи нашли могилу древнейшей домашней обезьяны

Как выяснилось, нынешние жители Земли не первые, кто ценит своих домашних питомцев. В Шахри-Сухте – городском поселении бронзового века археологи нашли древнюю могилу обезьяны. Ее скелет был обнаружен на древнейшем кладбище в отдельной могиле маленького размера, которая была похожа на детские соседние могилы. Макаку похоронили вместе с керамической посудой. Эта обезьянка прожила около пяти лет в период между 2800-2200 годами до нашей эры. Существует предположение, что она жила в известной семье.

Для жителей Ближнего Востока домашние макаки являлись символом знатного статуса. Известно, что в дикой природе они не обитали. По предположениям ученых, маленькое животное было завезено торговцами. В совсем юном возрасте макака-резус идеально подходила для содержания в клетке, но, если ее поймать довольно взрослой, она может стать злой и недружелюбной.

Известно, что обезьяна принадлежит к семейству мартышковые роду макаки. Этот вид, по сравнению с другими представителями приматов, имеет наибольший географический ареал. В отличие от других мартышек, макака-резус чаще живет в семье людей. В начале ХХ века можно было увидеть разных шарманщиков, а также уличных музыкантов, на плечах которых сидела такая обезьянка.



 
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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 21:00

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