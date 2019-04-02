Продюсер Андрей Разин встал на защиту экс-супруга Юлии Началовой





Андрей Разин рассказал, что знает первого супруга умершей певицы лично. По мнению продюсера, он «хороший парень» и все, в чем его обвиняют - «это чушь». Юлия Началова была яркой и самодостаточной женщиной, поэтому никто не мог заставить ее подчиниться своей воле. Андрей Разин считает, что Дмитрию Ланскому было тяжело жить с певицей, так как в нее постоянно влюблялись мужчины. На тот момент первый супруг был простым музыкантом, а она состоявшейся звездой. Брак распался, как считает продюсер «Ласкового мая», из-за «неравных сил».Травлю Дмитрия Ланского Андрей Разин считает необоснованной. По его словам, если Юлия Началова сидела на строгой диете, то исключительно по своему желанию. Кроме этого, он убежден, что из-за славы, которая свалилась на певицу в детском возрасте, у нее был внутренний психоз и недовольство собственной внешностью. Разин убежден, что далеко не каждая психика сможет выдержать такое.Ранее Дмитрий Ланской заявил, что намерен защищать в суде свое имя и честь семьи. Из-за обвинений в его адрес дети в школе подвергаются нападкам, а пресса распространяет лживые сведения. Также первый супруг Юлии Началовой объяснил, почему не присутствовал на похоронах артистки. По его словам, он пару лет назад похоронил мать, поэтому до сих пор не может посещать такие трагические мероприятия.