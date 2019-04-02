Бывшая участница "Дом-2" Мария Кохно оказалась подпольной миллионершей

Так, Мария Кохно призналась, что за один ужин она может заплатить 500 тысяч рублей. Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" очень любит морепродукты, а доставляют их на самолете прямо девушке домой.Мария Кохно после прихода на "Дом-2" сразу же запомнилась телезрителям, звезда отличалась выдающимися скулами и большими губами. В Периметре девушка хотела не только найти новую любовь, но и навсегда распрощаться с бывшим мужем.