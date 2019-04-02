Бывшая участница "Дом-2" Мария Кохно оказалась подпольной миллионершей
Бывшая участница проекта "Дом-2" Мария Кохно недавно стала гостьей на программе "Мужское и женское", где призналась, что сейчас ее материальное состояние ее полностью устраивает. Как оказалось, экс-проектантка - миллионерша.
Так, Мария Кохно призналась, что за один ужин она может заплатить 500 тысяч рублей. Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" очень любит морепродукты, а доставляют их на самолете прямо девушке домой.
Мария Кохно после прихода на "Дом-2" сразу же запомнилась телезрителям, звезда отличалась выдающимися скулами и большими губами. В Периметре девушка хотела не только найти новую любовь, но и навсегда распрощаться с бывшим мужем.
Так, Мария Кохно призналась, что за один ужин она может заплатить 500 тысяч рублей. Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" очень любит морепродукты, а доставляют их на самолете прямо девушке домой.
Мария Кохно после прихода на "Дом-2" сразу же запомнилась телезрителям, звезда отличалась выдающимися скулами и большими губами. В Периметре девушка хотела не только найти новую любовь, но и навсегда распрощаться с бывшим мужем.
ШоуБиз
Добавил: Ангелина Остроумова Сегодня, 18:08