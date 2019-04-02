Саша Черно исчезла из эфиров "Дом-2" из-за похудения и диеты

Поклонники проекта "Дом-2" заметили, что во время последних эфиров участницу реалити Сашу Черно стали показывать намного реже. Многие обеспокоились этим вопросом, однако оказалось, причиной всему похудение жены Иосифа Оганесяна.Саша Черно решила всерьез заняться собой, она ведет активный образ жизни, села на диету, почти не ест сладкого и жирного, а если и позволяет себе что-то вредное, то только в первой половине дня. Скорее всего, именно из-за этого участницу проекта стали показывать намного реже. Так продюсеры хотят сохранить интригу, связанную с преображением внешности Саши Черно.