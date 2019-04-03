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Эксперты составили ТОП-10 лучших летних шин 2019 года

Немецкие эксперты организации ADAC провели многофакторное сравнение летних шин 2019 года, на его основании они составили ТОП-10 лучших моделей. Сравнение проходило среди покрышек разных производителей в размерности 185/65 R 15.
Эксперты составили ТОП-10 лучших летних шин 2019 года

Эксперты оценивали летние шины по 5 основным параметрам: сцепные свойства на сухой и мокрой поверхности, сопротивление качению, шум и износ. На основании них каждая модель получала свою общую оценку. На последнем месте ТОП-10 лучших летних покрышек оказались – Falken Ziex ZE310 Ecorun с результатом в 6 баллов. Следующие три строчки заняли: Continental Premium (6 баллов), Toyo Proxes CF2 (6,4 балла) и Maxxis Mecotra ME3 (6,4 балла). На шестом месте расположились летние шины Kumho Ecowing ES01 KH27, их немецкие эксперты оценили в 6,4 балла.

Первую пятерку ТОП-10 открыла модель – Firestone Roadhawk с результатом 6,4 балла. На четвертой строчке расположились летние шины Goodyear EfficientGrip Perfomance, они получили от экспертов ADAC 6,8 баллов. В тройку попали Michelin CrossClimate+, их результат – 6,8 баллов. Вторую строчку заняли Vredestein Sportrac 5. Специалисты из Германии оценили их в 7,8 баллов.
Эксперты составили ТОП-10 лучших летних шин 2019 года

Лучшими летними шинами 2019 года немецкие эксперты из ADAC назвали Bridgestone Turanza T005. Они получили наивысший общий результат – 8 баллов. Эксперты не обнаружили в этой модели существенных недостатков и назвали ее самой сбалансированной из всех представленных в этом ТОП-10.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 02:00

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