Валерий Меладзе проведет ночь в кресле отеля Ростова-на-Дону из-за неожиданного приема
Знаменитый отечественный исполнитель Валерий Меладзе намерен провести ночь в кресле одного из отелей Ростова-на-Дону, где артист пребывает в рамках гастрольного тура. Это решение связано с неожиданным приемом в гостинице, который очень удивил певца.
Валерий Меладзе рассказал поклонникам, почему он не хочет ночевать в постели одного из отелей города. Звезда российской эстрады опубликовал в личном блоге Instagram снимок с большой кроватью, где большими буквами красуется название популярной композиции артиста: «Свобода или сладкий плен». Такого радушного и теплого приема певец не ожидал совсем и поэтому признался, что будет спать в кресле, лишь бы не убирать надпись.
«Ростовское душевное гостеприимство», как выразился сам исполнитель, оценили и его многочисленные подписчики: «Почему хачапуриками не выложили буквы?)», «Ну все, ростовчанки теперь знают, где вы поселились)», «Креативненько», «Оригинально придумали».
Валерий Меладзе рассказал поклонникам, почему он не хочет ночевать в постели одного из отелей города. Звезда российской эстрады опубликовал в личном блоге Instagram снимок с большой кроватью, где большими буквами красуется название популярной композиции артиста: «Свобода или сладкий плен». Такого радушного и теплого приема певец не ожидал совсем и поэтому признался, что будет спать в кресле, лишь бы не убирать надпись.
«Ростовское душевное гостеприимство», как выразился сам исполнитель, оценили и его многочисленные подписчики: «Почему хачапуриками не выложили буквы?)», «Ну все, ростовчанки теперь знают, где вы поселились)», «Креативненько», «Оригинально придумали».
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 20:00