Елена Корикова показала поклонникам большой живот

Елена Корикова написала в поста, что не хотела признаваться, но уже сложно скрывать такой большой живот. Актриса отметила, что лучше подписчики узнают от нее лично, чем в «желтой прессе». Поклонники отметили, что если бы знаменитость на самом деле была в положении, они заметили намного раньше округлившиеся формы.Звезда сериала «Бедная Настя» в 1993 году родила от Дмитрия Рощина сына Арсения. Более десяти лет назад звездный наследник снялся вместе с матерью в картине «Капитанские дети». Актриса Екатерина Васильева, которая является матерью возлюбленного Елены Кориковой, была против этого союза. Поэтому пара так и не поженилась. Немного позже стало известно о том, что Дмитрий Рощин стал священнослужителем и сейчас у него семеро детей. С Арсением он не поддерживает родственные отношения.