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Елена Корикова показала поклонникам большой живот

Вчера, 1 апреля, 46-летняя актриса Елена Корикова показала поклонникам в микроблоге Instagram большой живот. Часть подписчиков принялась поздравлять знаменитость с тем, что она скоро станет мамой, а другие фолловеры не поверили этой новости из-за Дня дурака в России.
Елена Корикова показала поклонникам большой живот


Елена Корикова написала в поста, что не хотела признаваться, но уже сложно скрывать такой большой живот. Актриса отметила, что лучше подписчики узнают от нее лично, чем в «желтой прессе». Поклонники отметили, что если бы знаменитость на самом деле была в положении, они заметили намного раньше округлившиеся формы.

Звезда сериала «Бедная Настя» в 1993 году родила от Дмитрия Рощина сына Арсения. Более десяти лет назад звездный наследник снялся вместе с матерью в картине «Капитанские дети». Актриса Екатерина Васильева, которая является матерью возлюбленного Елены Кориковой, была против этого союза. Поэтому пара так и не поженилась. Немного позже стало известно о том, что Дмитрий Рощин стал священнослужителем и сейчас у него семеро детей. С Арсением он не поддерживает родственные отношения.



 
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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 19:55

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