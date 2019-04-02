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На 69-том году жизни умер кинорежиссер Вадим Гемс

Представители Союза кинематографистов РФ сообщили, что 2 апреля на 69-том году жизни умер легендарный режиссер Вадим Гемс. Эта информация была опубликована на сайте общества.
На 69-том году жизни умер кинорежиссер Вадим Гемс


Создатель фильма «Стару-ха-pмса» получил образование в Крымском училище и на режиссерском факультете во ВГИКЕ. Вадим Гемс обучался в мастерской ушедшего ранее режиссера Марлена Хуциева. После учебы несколько лет он руководил в Ялте Театром театрального искусства. В середине 80-х годов прошлого века он возглавлял объединение кинематографистов.

Вадима Гемса как режиссера зрители знали по таким лентам как «Карусельщик» и «Кочерга», а как актер он состоялся в фильмах «Мертвые души» и «Незваный друг». Он сыграл всего около двадцати ролей в кино.

На 69-том году жизни умер кинорежиссер Вадим Гемс


Коллеги выразили искренние соболезнования родственникам, друзьям и ученикам Вадима Гемса. Информации о том, когда и где состоится прощание с известным режиссером, пока нет.



 
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Культура
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 17:42

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