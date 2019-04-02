На 69-том году жизни умер кинорежиссер Вадим Гемс





Создатель фильма «Стару-ха-pмса» получил образование в Крымском училище и на режиссерском факультете во ВГИКЕ. Вадим Гемс обучался в мастерской ушедшего ранее режиссера Марлена Хуциева. После учебы несколько лет он руководил в Ялте Театром театрального искусства. В середине 80-х годов прошлого века он возглавлял объединение кинематографистов.Вадима Гемса как режиссера зрители знали по таким лентам как «Карусельщик» и «Кочерга», а как актер он состоялся в фильмах «Мертвые души» и «Незваный друг». Он сыграл всего около двадцати ролей в кино.Коллеги выразили искренние соболезнования родственникам, друзьям и ученикам Вадима Гемса. Информации о том, когда и где состоится прощание с известным режиссером, пока нет.