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Создатели «Игры престолов» поделились видео о закулисье культового сериала

Создатели «Игры престолов» решили помочь фанатам скрасить их ожидание финального сезона саги, выходящего на экраны 14 апреля. Для этого они поделились видео, где рассказали о закулисье культового сериала, а также показали, как создаются спецэффекты.
Создатели «Игры престолов» поделились видео о закулисье культового сериала

Команда создателей «Игры престолов» объяснила поклонникам, какую роль в их саге играют компьютерная графика и другие современные средства создания красивой картинки. Они отмечают, в этом конкретном вопросе их работа скорее забавная, чем серьезная. Ведь создание и наложение спецэффектов происходит после съемочного процесса, а во время него случаются самые смешные вещи. Испорченный диван из Ikea может превратится в огромного дракона, а простой зеленый фон стать многотысячной армией или флотом. Они отмечают, зритель видеть только итоговый результат, а актерам часто приходится иметь дело с подручными материалами: швабрами, палками и другими подобными вещами.

По словам создателей «Игры престолов», они уже давно называют себя передвижным цирком. Такое сравнение пришло к ним в голову из-за их постоянных путешествий по всему миру, ведь она отправляются в разные страны всей своей «труппой» для съемки очередных эпизодов сериала.

Напомним, выход «Игры престолов» намечен на 14 апреля. Финальный сезон культовой телесаги будет состоять из 6 эпизодов.



 
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Культура
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:46

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