Создатели «Игры престолов» поделились видео о закулисье культового сериала





Команда создателей «Игры престолов» объяснила поклонникам, какую роль в их саге играют компьютерная графика и другие современные средства создания красивой картинки. Они отмечают, в этом конкретном вопросе их работа скорее забавная, чем серьезная. Ведь создание и наложение спецэффектов происходит после съемочного процесса, а во время него случаются самые смешные вещи. Испорченный диван из Ikea может превратится в огромного дракона, а простой зеленый фон стать многотысячной армией или флотом. Они отмечают, зритель видеть только итоговый результат, а актерам часто приходится иметь дело с подручными материалами: швабрами, палками и другими подобными вещами.По словам создателей «Игры престолов», они уже давно называют себя передвижным цирком. Такое сравнение пришло к ним в голову из-за их постоянных путешествий по всему миру, ведь она отправляются в разные страны всей своей «труппой» для съемки очередных эпизодов сериала.Напомним, выход «Игры престолов» намечен на 14 апреля. Финальный сезон культовой телесаги будет состоять из 6 эпизодов.