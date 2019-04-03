Отсроченное пережатие пуповины улучшает выживаемость недоношенных детей





В большинстве случаев пуповина перерезается сразу после рождения ребенка. Спустя годы после проведенных экспериментов ученые утверждают, что задержка пережатия пуповины может оказаться полезной.Пока что неизвестно, поможет ли это изменение недоношенным новорожденным, у которых чрезвычайно низкий гестационный возраст.Недавно проведенное исследование помогло понять ученым, что дети, родившиеся раньше положенного срока, будут иметь лучший шанс на выживание. Серьезные неврологические повреждения также становятся маловероятными.В ходе данного исследования научными сотрудниками было проанализировано 4680 новорожденных в возрасте от 22 до 28 недель в Канаде. Результат показал, что отсроченное пережатие пуповины помогает стабилизировать кровообращение при улучшении кровяного давления.В связи с этим снижается потребность в переливании крови. Риск заражения очень слаб и, следовательно, ребенок получает больше крови от матери с необходимыми питательными веществами.