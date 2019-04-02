Эмили Ратаковски показала стройные ноги в мини-платье во время поездки на катере

В личном блоге звезды глянца и подиума появился небольшой кадр, сделанный, видимо, на съемках. В ролике Ратаковски позирует с распущенными волосами, сидя на борту катера, проплывающего по реке на фоне красивого каменного моста. Манекенщица выбрала для прогулки короткое облегающее платье с большим декольте и разрезом внизу. Наряд идеально подчеркнул грудь знаменитости, а также позволил фанатам обратить внимание на длинные ноги актрисы.Почитатели Эмили Ратаковски были в восторге от публикации кумира. В комментариях поклонники восхитились формами модели, оставив множество комплиментов. Пост успел собрать за короткое время более 4 миллионов «лайков».