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Эмили Ратаковски показала стройные ноги в мини-платье во время поездки на катере

Популярная модель и актриса, звезда Instagram Эмили Ратаковски в очередной раз порадовала многомиллионных поклонников. Знаменитость показала стройные ноги в шелковом черном мини-платье во время романтической поездки на катере по реке.
Эмили Ратаковски показала стройные ноги в мини-платье во время поездки на катере

В личном блоге звезды глянца и подиума появился небольшой кадр, сделанный, видимо, на съемках. В ролике Ратаковски позирует с распущенными волосами, сидя на борту катера, проплывающего по реке на фоне красивого каменного моста. Манекенщица выбрала для прогулки короткое облегающее платье с большим декольте и разрезом внизу. Наряд идеально подчеркнул грудь знаменитости, а также позволил фанатам обратить внимание на длинные ноги актрисы.

Почитатели Эмили Ратаковски были в восторге от публикации кумира. В комментариях поклонники восхитились формами модели, оставив множество комплиментов. Пост успел собрать за короткое время более 4 миллионов «лайков».



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 19:37

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