Михаил Ефремов прокомментировал скандал из-за громкого смеха на его концерте





Актер отметил, что ничего не знает о данном инциденте. По словам Михаила Ефремова, артисты всегда рады, когда зал смеется. Также юморист отметил, что у него нет охраны, поэтому за информацией следует обращаться к охране Московского дворца молодежи. Его директор, Татьяна Глаголева, рассказала, что во время спектакля была за кулисами, но не слышала в зрительном зале каких-либо раздражающих звуков.Непонятный инцидент случился во время постановки «Господин хороший». Двое зрителей обратились в полицию и сообщили, что их принудительно заставили покинуть концерт, после чего «повозили лицами по паркету». Охрана МДМ объяснила правоохранителям, что два человека в зале вели себя слишком шумно из-за того, что были под воздействием алкоголя. Поэтому они вынуждены были вывести нарушителей тишины, чтобы они не мешали другим зрителям наслаждаться спектаклем.