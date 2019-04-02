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Михаил Ефремов прокомментировал скандал из-за громкого смеха на его концерте

Михаил Ефремов прокомментировал журналистам издания «Ридус» скандал, который произошел во время выступления в Московском дворце молодежи. По некоторым данным, из-за громкого смеха на концерте охрана вывела из зала двух зрителей.
Михаил Ефремов прокомментировал скандал из-за громкого смеха на его концерте


Актер отметил, что ничего не знает о данном инциденте. По словам Михаила Ефремова, артисты всегда рады, когда зал смеется. Также юморист отметил, что у него нет охраны, поэтому за информацией следует обращаться к охране Московского дворца молодежи. Его директор, Татьяна Глаголева, рассказала, что во время спектакля была за кулисами, но не слышала в зрительном зале каких-либо раздражающих звуков.

Михаил Ефремов прокомментировал скандал из-за громкого смеха на его концерте


Непонятный инцидент случился во время постановки «Господин хороший». Двое зрителей обратились в полицию и сообщили, что их принудительно заставили покинуть концерт, после чего «повозили лицами по паркету». Охрана МДМ объяснила правоохранителям, что два человека в зале вели себя слишком шумно из-за того, что были под воздействием алкоголя. Поэтому они вынуждены были вывести нарушителей тишины, чтобы они не мешали другим зрителям наслаждаться спектаклем.



 
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Культура
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 19:24

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