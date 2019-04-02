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Муцениеце и Прилучный провели романтический уик-энд в Канаде назло слухам о семейной ссоре

Семейная пара актеров отправилась в Канаду на гастроли. Там Агата Муцениеце и Павел Прилучный нашли свободное время и провели романтический уик-энд назло всем слухам относительно их недавней крупной ссоры.
Муцениеце и Прилучный провели романтический уик-энд в Канаде назло слухам о семейной ссоре

Агата Муцениеце и Павел Прилучный совершили долгую прогулку по Торонто. Они посетили знаменитые башни Си-Эн Тауэр, с которых открывается живописный вид практически на весь город. Актриса постоянно обновляла свой Instagram, выкладывала фотографии и «Истории», рассказывала, как она проводит время со своим мужем. На многих фотографиях видно, что между супругами все хорошо и нет намеков на серьезную ссору, хотя о ней недавно сообщали многие СМИ.

Поклонники звездной пары считают, что это очередное доказательство того, что никаких конфликтов и не было. Они отмечают, подобные слухи относительной этой пары возникают постоянно, ведь семейные отношения Агаты Муцениеце и Павла Прилучного не раз становились предметом общественного обсуждения, ведь на то были веские причины. Поэтому теперь даже малейший намек на ссору воспринимается, как безоговорочное доказательство таковой. Они пожелали семье крепкий отношений, любви и терпения.

Актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный приехали в Канаду на гастроли, где выступят со спектаклем во многих городах. Как рассказал сама артистка, ей сложно далась смена часовых поясов.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:16

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