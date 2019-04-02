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Ольга Казаченко рассказала, как пережила развод с бывшим мужем

Ольга Казаченко, которая ведет авторскую колонку на портале Teleprogramma.pro, рассказала читателям, как пережила развод с бывшим мужем. По ее словам, после ухода Вадима Казаченко она некоторое время лежала с животом во время беременности и просто смотрела в потолок.
Ольга Казаченко рассказала, как пережила развод с бывшим мужем


Экс-супруга известного исполнителя призналась, что из депрессии ее вытащили правильные аудиокниги и вера в то, что все наладится. Также Ольга Казаченко вдохновилась примером успешных и знаменитых женщин, которые развелись и чувствуют себя прекрасно. Она равнялась на Катю Гордон, Юлию Барановскую и Ольгу Бузову и понимала, что не одинока в своих переживаниях.

Вадим Казаченко оформил развод с женой в прошлом году. Ольга Казаченко воспитывает их общего сына Филиппа. Мальчику сейчас два года и ведущая колонки на портале получает от экс-супруга алименты в размере 14 тысяч рублей. На момент разрыва с певцом Ольга Казаченко была беременна, поэтому когда он ушел, то ее мир перевернулся. Она призналась, что сначала «лежала в постели, обнимая живот». Но спустя время Ольга Казаченко поняла, что пора взять себя в руки и действовать, чтобы у ее сына была счастливая мать и благополучная жизнь.

Ранее Ольга Казаченко призналась своим фолловерам в микроблоге Instagram, что ей приходилось фотошопить свои снимки. Она объяснила это тем, что внешность испортилась из-за переживаний во время судебных разбирательств. Но, как отметила экс-супруга певца, свои волосы она не редактировала с помощью специальных программ, так как они и так выглядят шикарно.



 
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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 19:07

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