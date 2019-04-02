«Бузокоды»: Ольга Бузова придумала название для «дуэта» с Владом Кадони

«Бузокоды», - написала Ольга.

«Ну наконец-то решили признаться..Вы очень красивая пара», - продолжают писать в Сети.





По мнению некоторых фолловеров, Ольга Бузова на самом деле встречается не с Алексеем Свиком и даже не со своим RP-менеджером Антоном Богославским, а с Владом Кадони.Несколько часов назад Влад опубликовал у себя на страничке в Instagram новый пост, в котором сообщил подписчикам, что сейчас они снимают очередной выпуск телешоу «Бородина против Бузовой». Также в своем свежем блоге Кадони отметил, что на съемочной площадке царит безгранично позитивная атмосфера, ведь за окном наступила весна.Впрочем, на пост ведущего «Дома-2» мало кто обратил внимание, ведь комментарий, который оставила под ним Бузова, заинтересовал пользователей Сети куда больше.Многие помнят, как в свое время Бузова уже давала название своему любовному «дуэту». Тогда поющая телеведущая состояла в отношениях с известным футболистом Дмитрием Тарасовым и называла свою пару «тарабузиками».Вполне вероятно, что именно поэтому интернет-пользователи сделали вывод, что Бузова и Кадони тайно встречаются. Особенно если учесть тот факт, что Влад в последнее время перестал скрывать свою симпатию к Ольге и то и дело намекает своей коллеге по скандальной телестройке на отношения.