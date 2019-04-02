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Певица Ханна представила трогательный клип на песню «Поговори со мной»

Звезда отечественной эстрады и фотомодель Ханна решила представить вниманию поклонников свой новый клип на песню о любви под названием «Поговори со мной». Работа получилась очень трогательной и даже заставила некоторых фанатов плакать.
Певица Ханна представила трогательный клип на песню «Поговори со мной»

В Instagram-аккаунте Ханны появился кадр из видеоклипа «Поговори со мной». Певица очень рада, что ей вместе с командой удалось закончить работу и теперь она имеет возможность с радостью поделится ее результатами с многомиллионными подписчиками. В кадре идет речь о целой истории романтических отношений влюбленных, что очень понравилось аудитории.

Исполнительница обратилась к фолловерам с просьбой описать композицию и видео одним словом, интересуясь, какую реакцию вызовет ее «фильм о любви». Пользователи поспешили оставить свои положительные оценки, восхищаясь эмоциональной картиной, в какой-то мере близкой каждому, кто любил или любит: «Клип невероятный. Очень сильный…Просто до слез», «Мурашки по телу», «Такой душевный, я плакала, когда смотрела», «…заставляет почувствовать всю боль и невероятную силу любви матери». На публикацию коллеги отреагировала и певица Рита Дакота, признавшись, что во время просмотра, как и многие, не смогла сдержать слез.



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 18:55

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