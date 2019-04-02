Цифровизация инфраструктуры Москвы: скорость оказания госуслуг выросла в два раза





«С учетом нынешнего уровня развития технологий, Москва находится на одной из высших стадий. Например, возьмем имущественный комплекс нашей столицы. После того, как мы перевели услуги в этом сегменте в цифровой формат, сроки исполнения заявок по обращениям граждан сократились более чем в два раза.Что еще важнее, значительно улучшился такой показатель, как исполнение заявки с первого раза. Раньше при оформлении выписок, заполнении той либо иной формы, то и дело возникали ошибки, из-за которых всего лишь 25% заявителей получали свою услугу с первого раза. Сегодня – наоборот. 75% заявителей получают услугу с первого обращения», – отметил Ефимов.«Все это стало возможным благодаря тому, что город теперь принимает заявки исключительно в электронном формате. Еще на стадии подачи документа компьютер проверяет правильность заполнения той либо иной формы, достаточность предоставляемых сведений. В таком режиме возможность совершения ошибок сводится к минимуму, а качество, скорость и надежность выполнения заявок – растет», – добавил министр.