Цифровизация инфраструктуры Москвы: скорость оказания госуслуг выросла в два раза
Как сообщает BFM.RU, в ходе международной выставки инвестиционных проектов и коммерческой недвижимости MIPIM-2019, заммэра Москвы по экономической политике и земельно-имущественным отношениям Владимир Ефимов рассказал о цифровом будущем столицы. По словам министра, «Москве есть что показать миру».
«С учетом нынешнего уровня развития технологий, Москва находится на одной из высших стадий. Например, возьмем имущественный комплекс нашей столицы. После того, как мы перевели услуги в этом сегменте в цифровой формат, сроки исполнения заявок по обращениям граждан сократились более чем в два раза.
Что еще важнее, значительно улучшился такой показатель, как исполнение заявки с первого раза. Раньше при оформлении выписок, заполнении той либо иной формы, то и дело возникали ошибки, из-за которых всего лишь 25% заявителей получали свою услугу с первого раза. Сегодня – наоборот. 75% заявителей получают услугу с первого обращения», – отметил Ефимов.
«Все это стало возможным благодаря тому, что город теперь принимает заявки исключительно в электронном формате. Еще на стадии подачи документа компьютер проверяет правильность заполнения той либо иной формы, достаточность предоставляемых сведений. В таком режиме возможность совершения ошибок сводится к минимуму, а качество, скорость и надежность выполнения заявок – растет», – добавил министр.
«С учетом нынешнего уровня развития технологий, Москва находится на одной из высших стадий. Например, возьмем имущественный комплекс нашей столицы. После того, как мы перевели услуги в этом сегменте в цифровой формат, сроки исполнения заявок по обращениям граждан сократились более чем в два раза.
Что еще важнее, значительно улучшился такой показатель, как исполнение заявки с первого раза. Раньше при оформлении выписок, заполнении той либо иной формы, то и дело возникали ошибки, из-за которых всего лишь 25% заявителей получали свою услугу с первого раза. Сегодня – наоборот. 75% заявителей получают услугу с первого обращения», – отметил Ефимов.
«Все это стало возможным благодаря тому, что город теперь принимает заявки исключительно в электронном формате. Еще на стадии подачи документа компьютер проверяет правильность заполнения той либо иной формы, достаточность предоставляемых сведений. В таком режиме возможность совершения ошибок сводится к минимуму, а качество, скорость и надежность выполнения заявок – растет», – добавил министр.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 16:51