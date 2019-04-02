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Цифровизация инфраструктуры Москвы: скорость оказания госуслуг выросла в два раза

Как сообщает BFM.RU, в ходе международной выставки инвестиционных проектов и коммерческой недвижимости MIPIM-2019, заммэра Москвы по экономической политике и земельно-имущественным отношениям Владимир Ефимов рассказал о цифровом будущем столицы. По словам министра, «Москве есть что показать миру».
Цифровизация инфраструктуры Москвы: скорость оказания госуслуг выросла в два раза

«С учетом нынешнего уровня развития технологий, Москва находится на одной из высших стадий. Например, возьмем имущественный комплекс нашей столицы. После того, как мы перевели услуги в этом сегменте в цифровой формат, сроки исполнения заявок по обращениям граждан сократились более чем в два раза.

Что еще важнее, значительно улучшился такой показатель, как исполнение заявки с первого раза. Раньше при оформлении выписок, заполнении той либо иной формы, то и дело возникали ошибки, из-за которых всего лишь 25% заявителей получали свою услугу с первого раза. Сегодня – наоборот. 75% заявителей получают услугу с первого обращения», – отметил Ефимов.

«Все это стало возможным благодаря тому, что город теперь принимает заявки исключительно в электронном формате. Еще на стадии подачи документа компьютер проверяет правильность заполнения той либо иной формы, достаточность предоставляемых сведений. В таком режиме возможность совершения ошибок сводится к минимуму, а качество, скорость и надежность выполнения заявок – растет», – добавил министр.



 
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Общество
Добавил: Роман Сегодня, 16:51

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