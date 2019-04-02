Стартовало производство экономичной модели LADA Largus





В 2017 году LADA начала серийное производство седана Vesta на газу, но уже тогда компания имела планы на расширение модельного ряда в этом направлении. Сейчас бренд отчитался о том, что теперь с их конвейера на заводе ГТ «АТС» в Тольятти будут сходить сразу три новых битопливных версии: универсал, фургон и кросс-вэн. Все они оборудованы газовым баллоном на 22 кубометра, выполненным из металлокомпозиторного материала, расположенного под специальным кожухом. В зависимости от вида кузова он будет находится в разных местах: у универсала в багажнике, а у фургона прямо за перегородкой. Представители LADA отметили, что на полной заправке такие версии Largus CNG смогут проезжать не менее 1000 км. Общие экономические затраты на топливо будут в 3 раза ниже традиционного бензинового варианта.В скором времени все эти автомобили появятся в салонах дилеров. Цена фургона LADA Largus CNG в базовой комплектации составит 728 тысяч рублей, если учитывать субсидию по государственной программе Ecogas. Топовая версия кросс-вэна обойдется в 813 тысяч рублей с учетом аналогичных условий.