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Умерла 99-летняя поклонница принца Гарри

Скончалась 99-летняя поклонница принца Гарри Дафна Данн. Он 3 раза встречался с ней, когда посещал Австралию.

Умерла 99-летняя поклонница принца Гарри

Дафна Данн была одной из самых преданных поклонниц герцога Сассекского, который встречался с ней каждый раз после приезда в Австралию.
Последний раз их встреча состоялась в октябре прошлого года. Именно тогда принц Гарри познакомил свою жену Меган Маркл с преданной поклонницей Дафной Данн.

О смерти 99-летней Данн стало известно от австралийских СМИ. Она успела отметить свой 99-й день рожденья, а затем умерла через несколько дней от пневмонии.

Принц Гарри познакомился с поклонницей в 2015 году, когда подошел к ней поговорить. В тот день женщина надела на себя ордена и медали ее покойного мужа, которые привлекли внимание 30-летнего принца. После того разговора и началась их дружба.

Через 2 года герцог Сассекский снова посетил Австралию и встретился с 97-летней Дафной Данн, которая была рада его видеть даже в самую дождливую погоду.

Третий раз принц Гарри приехал в Австралию с женой Меган Маркл и познакомил ее со своей поклонницей.



 
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Общество
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 19:00

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