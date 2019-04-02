Умерла 99-летняя поклонница принца Гарри





Дафна Данн была одной из самых преданных поклонниц герцога Сассекского, который встречался с ней каждый раз после приезда в Австралию.Последний раз их встреча состоялась в октябре прошлого года. Именно тогда принц Гарри познакомил свою жену Меган Маркл с преданной поклонницей Дафной Данн.О смерти 99-летней Данн стало известно от австралийских СМИ. Она успела отметить свой 99-й день рожденья, а затем умерла через несколько дней от пневмонии.Принц Гарри познакомился с поклонницей в 2015 году, когда подошел к ней поговорить. В тот день женщина надела на себя ордена и медали ее покойного мужа, которые привлекли внимание 30-летнего принца. После того разговора и началась их дружба.Через 2 года герцог Сассекский снова посетил Австралию и встретился с 97-летней Дафной Данн, которая была рада его видеть даже в самую дождливую погоду.Третий раз принц Гарри приехал в Австралию с женой Меган Маркл и познакомил ее со своей поклонницей.