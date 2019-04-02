Принц Чарльз не дал Меган Маркл надеть бриллиантовую тиару принцессы Дианы





На своей свадьбе Меган Маркл была в тиаре-бандо, которая принадлежала бабушке Елизаветы II. Бриллиантовой украшение Марии Текской создали ювелиры дома Garrard в далеком 1932 году. Она только несколько раз надевала тиару, поэтому свадьба принца Гарри и его избранницы стала настоящим возрождением для уникального украшения. Но после торжества бывшая актриса ни разу не появлялась на публике в диадемах из королевского запаса.Стало известно, что перед визитом на Фиджи беременная Меган Маркл попросила для себя бриллиантовую тиару принцессы Дианы. Но принц Чарльз отказал невестке, объясняя это неуместностью из-за бедности жителей Фиджи. Кроме этого, свекр подчеркнул, что ношение подобных украшений выглядит очень «экстравагантно». Принц Гарри пытался защитить супругу, но королева Елизавета сказала свое окончательное «нет». Поэтому Меган Маркл была в тот вечер только в бриллиантовых серьгах. Но вскоре на государственном банкете появилась Кейт Миддлтон в желанной для актрисы диадеме. Это было неприятным ударом для супруги принца Гарри.