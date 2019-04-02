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Принц Чарльз не дал Меган Маркл надеть бриллиантовую тиару принцессы Дианы

Принц Чарльз не дал 37-летней Меган Маркл надеть на Фиджи знаменитую бриллиантовую тиару погибшей принцессы Дианы. Свекр объяснил ношение подобных украшений веянием «ушедшей эпохи», но вскоре в нем на приеме появилась другая невестка - Кейт Миддлтон.
Принц Чарльз не дал Меган Маркл надеть бриллиантовую тиару принцессы Дианы


На своей свадьбе Меган Маркл была в тиаре-бандо, которая принадлежала бабушке Елизаветы II. Бриллиантовой украшение Марии Текской создали ювелиры дома Garrard в далеком 1932 году. Она только несколько раз надевала тиару, поэтому свадьба принца Гарри и его избранницы стала настоящим возрождением для уникального украшения. Но после торжества бывшая актриса ни разу не появлялась на публике в диадемах из королевского запаса.

Принц Чарльз не дал Меган Маркл надеть бриллиантовую тиару принцессы Дианы


Стало известно, что перед визитом на Фиджи беременная Меган Маркл попросила для себя бриллиантовую тиару принцессы Дианы. Но принц Чарльз отказал невестке, объясняя это неуместностью из-за бедности жителей Фиджи. Кроме этого, свекр подчеркнул, что ношение подобных украшений выглядит очень «экстравагантно». Принц Гарри пытался защитить супругу, но королева Елизавета сказала свое окончательное «нет». Поэтому Меган Маркл была в тот вечер только в бриллиантовых серьгах. Но вскоре на государственном банкете появилась Кейт Миддлтон в желанной для актрисы диадеме. Это было неприятным ударом для супруги принца Гарри.



 
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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 18:39

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